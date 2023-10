Yasmine Djossou qualifiée pour la finale 400m relais composé

Spécialiste des 400 mètres et le relais, Yasmine Djossou n’a pas failli à son objectif samedi 14 Octobre dernier. Elle a réussi à se qualifier pour les éliminatoires de la seconde édition du Projet sport au féminin organisés par la Fédération Béninoise d’Athlétisme en collaboration avec l’Ambassade de France au Bénin. C’était au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.

Orientée sur son objectif, celui de grimper sur le toit de l’athlétisme béninois lors de ces éliminatoires, Yasmine Djossou s’est octroyée, avec aisance, deux précieuses places en finale le 4 novembre prochain.

Pour s’offrir une place à la finale de la deuxième édition du Projet sport au féminin initié par la Fédération Béninoise d’Athlétisme, en collaboration avec l’Ambassade de France au Bénin, il faut passer par ce qui peut-être considéré comme un minima. Ça veut dire, mettre à l’épreuve des candidates pour en tirer la crème.

Comme épreuves, six disciplines que sont les 100 m, 200 m, 400 m, le saut en longueur, le lancer du poids et le relais composé ou la première a fait 100 m, la seconde 200 m et la 3ème clôture avec une distance de 400 m. Et spécialiste des 400 mètres et le relais, Yasmine Djossou n’a pas failli à son objectif.

Lancée pour la première spécialité, elle n’a fait que d’une bouchée ses adversaires. Elle est arrivée première comme d’autres concurrents des autres séries. En ce qui concerne le relais composé, l’attraction du public a donné toute l’ampleur à la course. Placée en deuxième position de son équipe sur les 200 m, son endurance et sa performance ont creusé l’écart ; ce qui a permis à la dernière coéquipière de finir en tête.

Yasmine Djossou a de ce fait, validé sa présence en finale dans les deux exercices. Le 4 novembre prochain, elle a rendez-vous avec elle-même et devant l’histoire de l’athlétisme au Bénin.

J.S

