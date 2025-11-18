mardi, 18 novembre 2025 -

635 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Transport urbain

Yango veut révolutionner la mobilité au Bénin (K. Soro)




Sept mois après la relance de ses activités au Bénin, Yango veut accélérer son positionnement dans le transport urbain. Kadotien Soro, Directeur régional Yango - Afrique francophone, a rappelé dans un entretien, l’ambition de la plateforme.

« Nous voulons faire du Bénin un modèle de réussite de la mobilité urbaine ». Ainsi se résume l’ambition de Yango, la plateforme de transport urbain, selon Kadotien Soro, Directeur régional Yango - Afrique francophone.

Le responsable se dit « très positif » sur le bilan depuis mars 2025. Selon lui, la plateforme s’est « rapidement installée dans les habitudes de mobilité à Cotonou ». Les chauffeurs partenaires, eux, saluent «  notre transparence, nos formations et l’accompagnement continu ».

Yango assure avoir structuré son retour autour de trois priorités : la conformité réglementaire, l’implantation locale et le renforcement des partenariats. « Nous opérons désormais avec une entité béninoise », précise le Directeur régional Yango - Afrique francophone. Le dialogue avec les autorités serait « fluide et constructif ».

Yango revendique un positionnement clair dans le transport urbain. « Nous offrons un service sûr, rapide et accessible », ajoute Kadotien Soro, tout en rappelant les fonctionnalités de sécurité comme le partage d’itinéraire ou le bouton SOS. Yango mise aussi sur son modèle fondé sur « un partenariat fort avec des entreprises locales de transport » pour professionnaliser le secteur.

Des chauffeurs déjà à 800.000 FCFA/mois

Sur l’impact économique, Kadotien Soro affirme que des centaines de chauffeurs génèrent déjà des revenus « pouvant aller jusqu’à 800 000 FCFA par mois selon le niveau d’activité ». Des formations régulières, un support 24h/24 et un système de notation doivent aider à structurer davantage la profession.

L’entreprise promet aussi d’« explorer la mobilité électrique et partagée », tout en testant de nouveaux services. Motos, tricycles et bientôt livraison sont en cours d’évaluation. Les options de paiement mobile money devraient également être élargies.

Même si les projets sociaux locaux n’ont pas encore été lancés, Yango affirme s’inspirer d’initiatives régionales dans l’éducation, la technologie et le sport, comme le Yango Fellowship ou les hackathons avec Zindi Africa.

Yango est « là pour investir, accompagner et co-construire », selon le Directeur régional - Afrique francophone qui conclut : « Ensemble, nous pouvons bâtir un modèle de mobilité qui inspire et transforme ».

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le Bénin, un acteur désormais incontournable de la carte financière (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
En choisissant à nouveau le Bénin comme l’une des étapes majeures de la (…)
Lire la suite

La CCI Bénin et le CÉNB scellent un accord pour renforcer la (…)


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI (…)
Lire la suite

Une mission économique marocaine à Cotonou du 15 au 17 décembre


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cotonou accueille du 15 au 17 décembre 2025 une importante mission (…)
Lire la suite

Près de 2 000 milliards de dollars de transactions instantanées en Afrique


13 novembre 2025 par Marc Mensah
L’Afrique connaît une envolée sans précédent de ses paiements (…)
Lire la suite

Benin Cashew honore le Bénin aux Reuters Global Sustainability Awards


13 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin s’impose une fois de plus sur la scène internationale de (…)
Lire la suite

Les Agences de promotion des investissements de l’UEMOA en conclave à (…)


12 novembre 2025 par La Rédaction
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce mercredi 12 (…)
Lire la suite

Les Agences de promotion des investissements de l’UEMOA en conclave à (…)


11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce mercredi 12 (…)
Lire la suite

Le Président de la BIDC plaide pour une augmentation du financement (…)


10 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Président de la Banque d’Investissement et de Développement de la (…)
Lire la suite

Ecobank Bénin finance la construction d’un Centre numérique au CAEIS


10 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation d’Ecobank Bénin, conduite par la Chef division Banque (…)
Lire la suite

La SODEF S.A créée en remplacement de la SONAB


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a adopté ce mercredi 05 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Les travaux de construction et de réhabilitation de 80 retenues d’eau (…)


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 05 novembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

FasterCapital s’associe à ETL pour accélérer le transport interurbain (…)


3 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Eagle Travel and Logistic SARL (ETL), startup pionnière du transport (…)
Lire la suite

L’OQSF renforce les capacités des acteurs


1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) du (…)
Lire la suite

Le nouveau marché moderne de Guèma inauguré


1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nouveau marché de Guéma, dans la ville de Parakou, est désormais (…)
Lire la suite

L’AJE donne un ultimatum aux débiteurs de PAPME


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les débiteurs de l’Agence de Promotion et d’Appui aux Petites et (…)
Lire la suite

La CCI Bénin met en relation les MPME nigérianes et béninoises


28 octobre 2025 par Marc Mensah
Une délégation d’entrepreneurs nigérians, conduite par la Chambre de (…)
Lire la suite

Plus de 74 milliards FCfa mobilisés pour soutenir 31 communes


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald (…)
Lire la suite

Hertz renforce son engagement pour une mobilité durable


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société Hertz, leader mondial de la location de voiture, a célébré (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires