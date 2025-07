Le groupe technologique Yango, basé à Dubaï et présent dans plus de 30 pays, vient d’inaugurer son bureau régional pour l’Afrique à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Ce qui marque un tournant dans l’engagement de Yango sur le continent. « L’Afrique est là où tout a commencé pour nous », a déclaré Daniil Shuleyko, PDG de Yango Group. Avec près de 200 collaborateurs déjà sur place, ce hub continental pilotera les opérations de Yango dans les 16 pays africains où le groupe est actif.

Yango Group inaugure un nouveau bureau régional à Abidjan pour soutenir sa croissance en Afrique.

Le nouveau hub renforce la stratégie de long terme de Yango Group sur le continent en soutenant l’innovation locale, l’entrepreneuriat et le développement des infrastructures numériques.

Abidjan, Côte d’Ivoire, 24 juillet 2025 – Yango Group, entreprise technologique basée à Dubaï et présente dans plus de 30 pays, annonce l’ouverture de son nouveau bureau régional africain à Abidjan. Ce hub coordonnera les opérations croissantes du groupe à travers le continent, marquant un nouveau chapitre dans l’engagement de long terme de Yango en Afrique. Avec près de 200 collaborateurs déjà sur le terrain, l’entreprise prévoit de renforcer ses capacités locales au cours de l’année à venir.

Lancée pour la première fois en Côte d’Ivoire en 2018, Yango a fait de l’Afrique son point de départ. Depuis, l’entreprise s’est implantée dans 16 pays africains, développant un portefeuille varié de services numériques. Aujourd’hui, en faisant d’Abidjan son siège continental, Yango Group affirme sa volonté d’ancrer encore davantage sa présence régionale et d’accélérer l’innovation adaptée aux réalités locales.

“Ce nouveau bureau régional à Abidjan marque un nouveau chapitre dans notre parcours à travers l’Afrique. Notre stratégie consiste à bâtir des écosystèmes numériques qui donnent aux pays les moyens d’agir de l’intérieur — en s’appuyant sur des technologies mondiales, mais toujours ancrées dans les réalités locales”, déclare Daniil Shuleyko, PDG de Yango Group. “L’Afrique est là où tout a commencé pour nous — et aujourd’hui, nous investissons dans l’avenir en faisant d’Abidjan le siège de notre plus grand bureau en Afrique, et le centre de notre stratégie pour le continent.”

Construire des écosystèmes numériques inclusifs à travers l’Afrique

La stratégie de Yango Group repose sur la création d’écosystèmes numériques inclusifs, localement adaptés, qui vont bien au-delà des services individuels. En combinant ses technologies mondiales à une approche hyperlocale, l’entreprise ambitionne d’accompagner la transformation numérique du continent.

Sur l’ensemble du continent africain, Yango propose déjà une large gamme de services allant du transport à la demande à la livraison de repas, en passant par la navigation, l’e-commerce et les paiements numériques — tous intégrés dans une seule et même Super App. Ces services contribuent à générer des opportunités économiques pour les chauffeurs, livreurs, petits commerçants et utilisateurs.

Alors que Yango Group poursuit son expansion, elle prévoit de répliquer ce modèle dans de nouveaux pays, en créant des plateformes qui répondent aux besoins locaux tout en renforçant les chaînes de valeur existantes. L’entreprise prévoit également de lancer de nouvelles solutions technologiques adaptées aux entreprises locales, afin de les aider à se développer et à se structurer grâce au digital.

Le programme Yango Fellowship passe à l’échelle panafricaine

Dans le cadre de sa stratégie de long terme pour soutenir la transformation numérique de l’Afrique et au-delà, Yango renforce ses investissements dans les talents locaux — un levier essentiel pour favoriser l’adoption durable des technologies et stimuler l’innovation sur le continent. L’entreprise franchit une nouvelle étape en élargissant le programme Yango Fellowship à l’échelle panafricaine, avec pour objectif d’équiper plusieurs centaines de milliers de jeunes talents des compétences numériques d’avenir, sur l’ensemble de ses marchés africains. Déjà actif en Côte d’Ivoire, ce programme fera d’Abidjan son centre régional de coordination et de formation pour le continent.

“Notre mission va bien au-delà de simplement fournir des services technologiques,” ajoute Daniil Shuleyko. “En investissant dans les talents et les compétences, en particulier chez les jeunes, nous contribuons à poser les bases d’une innovation durable et d’écosystèmes numériques autosuffisants en Afrique. Avec des programmes comme Yango Fellowship, nous voulons donner les moyens d’agir à la prochaine génération de leaders technologiques africains.”

À propos de Yango Group

Yango Group est une entreprise technologique internationale qui transforme les technologies mondiales en services quotidiens adaptés aux communautés locales. Avec un engagement indéfectible envers l’innovation, nous remodelons et améliorons les technologies de pointe du monde entier en services intégrés au quotidien pour des régions diverses. Yango propose sa Super App au travers de laquelle des services de mobilité numérique et autres services sont fournis par des tiers indépendants dans plus de 30 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. L’application multilingue de Yango est disponible gratuitement sur Android et iOS.

