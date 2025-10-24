vendredi, 24 octobre 2025 -

Participation des Démocrates à la présidentielle 2026

YAYI chez TALON pour un « dialogue direct et républicain »




L’ancien président de la République, Boni YAYI, président du parti Les Démocrates (LD), est annoncé au cabinet du chef de l’Etat Patrice TALON dans la matinée de ce vendredi 24 octobre 2025. Cette rencontre qui intervient quelques heures après la décision de la Cour constitutionnelle dans le dossier de parrainage impliquant le député Michel SODJINOU du parti Les Démocrates, sera l’occasion pour les deux personnalités d’avoir « un dialogue direct et républicain afin d’examiner ensemble les voies de sortie de crise ». L’ex président a fait l’annonce à travers un communiqué.

COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT THOMAS BONI YAYI

Cotonou, le 23 octobre 2025

Suite à la décision rendue par la Cour constitutionnelle ce jour, et conscients des tensions et incompréhensions qu’elle a suscitée au sein de notre Nation, le Président Patrice Talon et moi avons convenu de nous retrouver pour un dialogue direct et républicain afin d’examiner ensemble les voies de sortie de la crise actuelle, dans la matinée du vendredi 24 octobre 2025.

À cet égard nous échangerons dans un esprit de fraternité et de responsabilité nationale, sur les mesures à même de préserver la paix sociale, la stabilité des institutions et la cohésion de notre pays.

C’est dans le dialogue que nous pourrons organiser des élections générales inclusives, transparentes et paisibles.

Restons connectés à l’espérance.

Que Dieu bénisse le Bénin.

Fait à Cotonou, le 23 octobre 2025
Dr Thomas Boni YAYI
Ancien Président de la République Bénin

24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




