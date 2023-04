YAYA idrissou installé maire de Djougou

Le préfet de la Donga Eliassou Biaou Ainin a procédé à l’installation ce lundi 03 avril 2023 de YAYA Idrissou maire de Djougou en remplacement de Malik GOMINA, élu député à la 9è Législature.

YAYA idrissou, le nouveau maire de Djougou a été installé dans ses fonctions ce lundi 3 avril 2023 par le préfet de la Donga Eliassou Biaou Ainin.

Prenant la mesure de ses nouvelles responsabilités, le maire YAYA idrissou a indiqué : « Je suis conscient de la tâche qui m’attends. Les coulisses et péripéties dans la tenue de cette séance en disent long. Ce n’est pas facile de succéder à Malik GOMINA et assumer le reste de son mandat. Mais, je vous rassure que nous travaillerons en toute intelligence avec lui et tous les maires honoraires, ainsi qu’avec chacun de vous, pour achever toutes les actions et chantiers que nous avons démarrés ensemble ».

Le nouveau maire a exprimé sa gratitude au Secrétaire Général National (SGN) du Parti Bloc Républicain (BR) Abdoulaye BIO TCHANE, aux membres des instances du BR, aux Elus ainsi qu’à toutes les personnalités politiques de la commune de Djougou.

A l’endroit du préfet du département de la Donga, de la Secrétaire Exécutive de Djougou et de l’ensemble des membres du conseil communal, le maire YAYA Idrissou s’est engagé à « maintenir un climat de confiance et de travail bien fait » durant son mandat.

Le maire s’est également engagé à soutenir les actions du Président de la République, Patrice TALON et faire triompher ses idéaux. « Ce sera le sens de mon combat », a-t-il indiqué.

« Chères têtes couronnées, et chères populations de Djougou, je voudrais vous assurer du fait que vous bénéficierez désormais, de toute mon attention, et ensemble, nous construirons Djougou dans une démarche participative. Je travaillerai pour vous et avec vous. Vos centres d’intérêts seront ma préoccupation », a rassuré YAYA idrissou, le nouveau maire de Djougou.

12 conseillers sur 32 que compte le Conseil communal de Djougou ont marqué de la présence la session convoquée pour l’installation du maire.

A travers une déclaration de prese donnée à l’issue de l’installation du nouveau maire de Djougou, les 20 conseillers absents ont fait savoir leur désapprobation quant à la désignation du maire.

M. M.

4 avril 2023 par ,