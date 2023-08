Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’apparemment, mon Cousin Yabo ne goûte que très modérément l’idylle entre Tinubu et Patou, qui depuis que le premier a pris les rênes de notre géant voisin de l’Est, se font la bise pratiquement tous les matins… Et ayant appris que le grand cousin Nigérian serait l’invité d’honneur à la fête nationale du 1er aout, Yabo se fend d’un pamphlet sur les réseaux sociaux pour rageusement annoncer qu’il ne participera pas aux festivités, et n’irait donc pas au défilé.

La raison serait que ses nombreux concerts gospels, ses séances d’évangélisation, ses démonstrations de football et ses incessantes visites aux rois (n’ayant pas averti celui de Pobè il est allé le manquer dans son palais), n’ont pu libérer ma Nièce Madougou, mon Neveu Aïvo et les autres, et que sa cour est pleine de soja et d’acajou…

Mais vous mes Neveux et Nièces qui croyez savoir que Yabo aurait même interdit à ses députés, eux aussi priés de ne pas mettre pied à la place des Amazones, de regarder le défilé a la télé mardi dernier, vous êtes tous des pagailleurs !

Et vous tous mes Neveux et Nièces pagailleurs, qui vous êtes érigés en censeurs de sa vie,

Votre Oncle AGBAYA

