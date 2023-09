XXL ENERGY BBQ des MOTARDS s’ouvre ce 1er septembre

Cotonou accueille du 1er au 3 septembre 2023, la 6è édition du Festival barbecue des motards devenu XXL ENERGY BBQ des MOTARDS. L’événement est sponsorisé par la Société Béninoise des Boissons Rafraîchissantes (SOBEBRA) avec sa boisson énergisante XXL ENERGY. Le programme du festival a été présenté, mercredi 30 août 2023, lors d’une conférence de presse au Centre Eya, à Cotonou.

XXL ENERGY BBQ des MOTARDS se tient du 1er au 3 septembre 2023 au stade René Pleven à Cotonou. Pour cette 6è édition, le Barbecue des motards est sponsorisé par XXL ENERGY ‘’C’est petit mais c’est puissant !’’, la boisson énergisante de la SOBEBRA.

L’événement se veut festif. Au programme, une parade, des spectacles, des animations avec des artistes et Dj.

Les motards, tous clubs confondus ainsi que ceux non affiliés à un club, se rassembleront pour une parade dans la ville. Le point de chute de la parade sera le stade René Pleven.

La SOBEBRA soutient la communauté de motards. « Qui dit XXL ENERGY, dit de l’endurance, de la force, de la concentration et surtout de l’adrénaline à faire des activités physiques et tenir longtemps dans tout ce qui est extrême. Donc nous avons jugé bon de nous associer à cette activité, histoire de faire non seulement la promotion de la marque mais aussi de sympathiser avec toute cette communauté de motards qui devient de jour en jour une très grande communauté », a indiqué Maxime Odjo, chef produits boissons gazeuses à la SOBEBRA.

XXL ENERGY BBQ des MOTARDS est ouvert au public.

Le public pourra poser toutes sortes de questions à la communauté des motards. Le festival permettra également à « tous ceux qui pratiquent la moto de se connaître, de fusionner », selon Yèkini Aziz Mohamed, PDG de A à Z Motors et président de l’Amicale Motards du Monde Inter. « C’est un événement qui se veut rassembleur de tous les motards et (...) sympathisants des motards », a-t-il ajouté.

« Nous avons des spectacles culturels, (…) un programme spécifié pour ces trois jours. Il y a le ballet national (…) pour montrer aux différents étrangers venus à l’événement la culture de notre pays », a indiqué Charles Tony Dagbégnon Agbo, promoteur du Festival BBQ des MOTARDS, mercredi 30 août 2023, lors de la conférence de presse tenue au Centre Eya à Cotonou.

L’artiste Fanicko, Brand ambassador de la boisson énergisante XXL ENERGY, va prester sur le Barbecue des motards. Ceci grâce à la Société Béninoise des Boissons Rafraîchissantes, sponsor officiel du Barbecue des motards.

‘’Sébago La Merveille’’ de la Côte d’ivoire ; Dj international Fresh T du Nigéria ; DJ Sey Jack du Bénin ; Yann le Killer et des animateurs dont Jojo la Fortune seront également sur XXL ENERGY BBQ des MOTARDS.

« Au sein de ce festival, nous avons une activité qu’on appelle ‘’Moto wash’’. (…) Donc, il y a des femmes qui sont habillées sexy avec des shorts et t-shirt à l’effigie des motards qui vont laver des motos et qui vont mettre en valeur la femme africaine. En notre sein, il y a des femmes aussi qui font de la moto », a précisé le promoteur de l’événement.

Charles Tony Dagbégnon Agbo invite le public à venir découvrir tout cela. L’accès est à un tarif forfaitaire de 2.000 FCFA.

La participation est à 15.000 FCFA pour les motards.

Selon les conférenciers, des stands sont mis à disposition des restaurants. Il y a aura également des boutiques de vente d’accessoires de moto (gangs, casques et autres).

Les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des participants, a assuré Marius Bokossa, président de l’Amicale SMC.

Des œuvres caritatives…

Le festival œuvrant à l’intégration, plusieurs pays de la sous-région et du monde seront présents.

Les participations collectées à l’issue du festival permettront d’assister des Centres psychiatriques et orphelinats. Les motards font des dons de vivres, médicaments, fournitures scolaires. « A chaque édition, on se réunit ensemble avec les autres clubs pour aller donner de la joie à ces enfants et à ces personnes qui en ont besoin. Donc, l’œuvre sociale est assez présente », a indiqué le promoteur. A la 5è édition tenue à Pobè, les motards ont fait une œuvre sociale au Centre de Promotion Sociale de Pobè. « Nous avons donné des kits scolaires qui ont permis à 700 enfants ce commencer l’école à Pobè », a confié le promoteur de XXL ENERGY BBQ des MOTARDS.

M. MENSAH

31 août 2023 par