Wilfried Houngbédji se prononce sur la guéguerre autour de la fusion UP-PRD

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) d’Adrien Houngbédji justifie son existence légale en dépit de sa fusion avec l’Union Progressiste (UP). Sur le plateau de Daabaru TV, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji s’est prononcé sur la question.

En 2022, l’Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) ont fusionné pour donner naissance à l’Union Progressiste, le Renouveau (UPR). En dépit de cette fusion, l’ex-parti d’Adrien Houngbédji continue de faire usage de son nom et de ses attributs. Se prononçant sur la question, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a rappelé que la Cour constitutionnelle a entériné la fusion, ce qui entraîne la disparition juridique des parties d’origine (UP et PRD). « L’accord entre les deux, me semble-t-il, indique même que sur une période de quinze ans, il n’est pas possible pour l’un ou l’autre de revendiquer et d’exploiter des attributs qu’il avait avant », souligne Wilfried Houngbédji. Il précise que ni le PRD, ni l’UP ne peuvent donc faire usage de leur nom ou attributs avant la fin de ce délai. « Les textes internes des partis ne sont pas au-dessus des lois de la République », a-t-il ajouté.

Selon le porte-parole du gouvernement, les membres mécontents peuvent quitter l’UPR et créer une nouvelle formation politique. « Les tentations d’aller ailleurs peuvent arriver. C’est leur libre choix d’après les textes de la République. Mais ils iront créer un autre parti, certainement pas celui du même nom », a-t-il indiqué.

En continuant de revendiquer son existence, le PRD cherche surtout à préserver ses intérêts dans la perspective des prochaines échéances électorales. « Ce sont de grands acteurs politiques, expérimentés. Ils sauront trouver des solutions à un moment ou à un autre pour avancer », a affirmé Wilfried Houngbédji.

