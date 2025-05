Wilfried Houngbédji se prononce sur l’infiltration de l’eau dans les nouveaux marchés

Des marchés modernes récemment construits au Bénin se retrouvent partiellement exposés à l’eau en cette saison pluvieuse. Ce vendredi 23 mai 2025, lors d’une séance d’échange avec la presse, le porte-parole Wilfried Houngbédji justifie le choix opéré par le gouvernement béninois dans la conception des marchés modernes et annonce qu’un état des lieux est en cours.

Les infiltrations d’eau dans les nouveaux marchés en raison de l’architecture adoptée ne sont ni une surprise, ni un échec, mais la conséquence d’un choix technique assumé : celui de favoriser la ventilation naturelle. « La toiture n’est pas étanche de partout pour que l’eau ne rentre pas. En fonction de la direction du vent, vous pouvez avoir de l’eau », a reconnu le porte-parole du gouvernement béninois. Selon Wilfried Houngbédji, le gouvernement a fait le choix entre une bonne ventilation des lieux et une fermeture totale. Ce compromis, explique-t-il, a été fait dans un souci de confort sanitaire. « Au plan sanitaire, on s’est dit oui pour la ventilation. Cela fait que s’il pleut parfois à une certaine intensité, vous pouvez avoir de l’eau, mais ce n’est pas de l’inondation », a-t-il précisé.

Le gouvernement rassure tout de même que des dispositions sont prises sur le terrain. Des agents d’entretien sont mobilisés pour réagir rapidement, et les marchands ont été sensibilisés sur les précautions à prendre. En saison pluvieuse, ils doivent bien couvrir leurs marchandises ou les disposer de manière à éviter les avaries. Quant à la possibilité de revoir l’architecture, elle n’est pas exclue. « On a même demandé encore d’aller faire un état des lieux pour voir s’il faut supprimer cette commodité qui permet d’avoir l’aération. S’il faut en arriver là pour que les uns et les autres soient vraiment apaisés, si c’est le choix que les techniciens recommandent, on pourrait le faire », a précisé le porte-parole du gouvernement.

Concernant les redevances, un autre sujet sensible, le porte-parole se veut également rassurant. Pour le moment, seuls les occupants de boutiques sont soumis au paiement. Les autres attendent de savoir si les redevances seront véritablement à leur portée. « Faites-nous confiance et dites-leur de ne pas s’inquiéter. Quand on aura pris la décision, on leur dira comment ça va être fait. N’ayez aucun doute là-dessus », a rassuré M. Houngbédji.

A.A.A

23 mai 2025 par ,