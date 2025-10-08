Wilfrid L. do Rego analyse le bilan et donne ses points de vue sur les perspectives de notre pays pour la décennie à venir

Le 𝗕𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗱𝘂 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗘́𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 de 𝟮𝟬𝟭𝟲 à 2𝟬𝟮𝟯 a été rendu public il y a quelques jours . Parmi les réactions observées de part et d’autre , celle de notre compatriote Wilfrid Lauriano do Rego a retenu l’attention de votre journal.

Nous publions ici l’intégralité de la publication sur Linkdln.

Je m’exprime peu sur l’actualité de mon pays, le Benin mais la publication d’un bilan après une décennie de gouvernance m’en donne l’occasion. Le bilan des finances publiques est le résultat d’une transformation profonde qui a permis la réalisation des infrastructures dont chaque béninoise et chaque béninois peut être fier. Je félicite toute l’équipe qui y a contribué !



Notre défi collectif est de maintenir cette dynamique voire de l’accélérer pour tirer tout le bénéfice de ces efforts pour le bien-être de nos populations et en particulier, pour l’employabilité des jeunes dans notre pays.



Pour cela il faudra que le secteur privé, dans les décennies à venir, prenne le relais de la création de richesse en exploitant au maximum le potentiel qu’offre notre proximité avec le plus grand marché de l’Afrique de l’Ouest, en produisant ce qui est utile pour ce marché (produits alimentaires aussi bien que des produits manufacturés de consommation courante) tout en renforçant l’attractivité du Benin dans les services, le tourisme, la logistique, les prestations techniques et technologiques aux entreprises en particulier.



Tout ceci n’est envisageable que sur la durée et dans la concorde nationale. Tous les fils et filles du Bénin, dans la diversité de leurs sensibilités, parcours, expériences, talents et compétence devront y prendre part.



L’objectif à l’aune de la décennie qui s’annonce, doit être celui du renforcement de la dignité et de la sécurité de tous et de l’élévation significative et durable du niveau de vie pour tous, sans distinction de catégorie socioprofessionnelle ni de tranche d’âge.



C’est le principe du ruissellement économique : tout béninois doit participer de façon inclusive à la construction du Benin et en tirer un supplément de protection, de confort et de capacité.



Je salue également :



•⁠ ⁠le travail d’amélioration des infrastructures et du cadre de vie ;

•⁠ ⁠⁠le travail en profondeur fait en milieu scolaire, en l’occurrence les cantines scolaires qui renforcent les capacités physiques et intellectuelles des plus jeunes et dont les effets pourront s’apprécier sur le long terme (dans les 20 prochaines années, pour la génération prochaine) ;

•⁠ ⁠⁠les efforts en matière de santé avec la création de la couverture universelle dont l’accélération de la mise en oeuvre est attendue pour constituer un filet social supplémentaire pour les plus vulnérables et protéger la force de travail.



Mon appréciation n’est pas exhaustive et je suis convaincu que pour matérialiser toutes ces possibilités et réaliser ces promesses, il faudra du temps, de la méthode et surtout des ajustements à même de renforcer la concorde nationale et la participation inclusive de toutes les forces vives de la nation. La construction durable de notre pays repose sur ce socle commun : Concorde, Stabilité, Travail.



Je souhaite donc une transition heureuse et apaisée au Bénin .



Vive le Bénin !

Cliquez ici pour lire l’intégralité : https://www.linkedin.com/posts/wilfrid-lauriano-do-rego-51a45424_bilanmef-baezninaezconomie-talongouvernance-activity-7380948297751961601-3PcC?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAUMouYBywYRO3Mb0DE5rw5jMyiLv0y_wmw

Qui est Wilfrid Lauriano do Rego ?

Expert-comptable et diplome de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris : Wilfrid Lauriano do Rego est l’une des figures les plus influentes du monde des affaires entre l’Afrique et l’Europe. Son parcours exceptionnel mêle expertise financière, engagement stratégique et volonté de renforcer les synergies entre les économies africaines et les grandes institutions.

Wilfrid Lauriano Do Rego entame sa carrière en 1988

1. chez KPMG France, où il gravira tous les échelons pendant plus de 35 ans. Il y occupe des fonctions de haute responsabilité : associé en Transaction Services, puis lead partner pour les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des services publics, avant de présider le Conseil de surveillance de KPMG France jusqu’en juin 2023.

2. Il est coordonnateur du conseil présidentiel pour l’Afrique auprès du Président Macron de 2019 à 2023.

3. ⁠depuis 2023 il est administrateur et president de conseil d’administration de plusieurs sociétés

