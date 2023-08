Whisky Cola une nouvelle boisson rafraîchissante pour booster les vacances au Bénin

La Société béninoise des boissons rafraichissantes (SOBEBRA) procède au lancement de deux nouveaux produits ce vendredi 25 août 2023. Il s’agit du Whisky Cola et du Gin Tonic, conçus pour le plaisir des consommateurs.

La gamme ‘’Booster’’ des produits de la SOBEBRA s’enrichit avec deux nouveaux parfums rafraîchissants et savoureux. Il s’agit du Whisky Cola et du Gin Tonic. Ces deux nouvelles boissons seront présentées au public ce vendredi 25 août 2023.

Le Whisky Cola est une boisson spiritueuse pétillante et qui procure de l’énergie. C’est un cocktail alcoolisé (7%) à la saveur de cola.

A l’instar du Whisky Cola, le Gin Tonic est aussi une boisson spiritueuse pétillante qui procure également de l’énergie. C’est un cocktail alcoolisé à la saveur de citron. Ces deux nouveaux produits de la Société béninoise des boissons rafraichissantes sont disponibles en format de 50 Cl dans tous vos points de vente habituels, et au prix 600 FCFA.

PRÉSENTATION DE WHISKY COLA

25 août 2023 par