WeLoveEya Festival revient en décembre

Cotonou s’apprête à vibrer au rythme de l’afrobeat et des musiques urbaines. Le WeLoveEya Festival se tiendra les 27 et 28 décembre 2025 à la Place de l’Amazone, a annoncé l’organisation.

Devenu un rendez-vous incontournable de la scène culturelle ouest-africaine, WeLoveEya Festival revient les 27 et 28 décembre 2025 prochains à Cotonou.

L’édition 2024 avait attiré plus de 72 000 festivaliers à Cotonou. En seulement trois ans, l’événement s’est imposé comme une plateforme pour les grandes figures de l’afrobeat mais aussi pour de jeunes talents émergents.

« Le WeLoveEya est plus qu’un concert, c’est une vitrine du dynamisme culturel béninois et africain », soulignent les organisateurs.

La programmation de 2025 n’a pas encore été dévoilée, mais les organisateurs promettent une ambiance festive et un plateau d’artistes de renommée internationale.

M. M.

21 août 2025 par ,