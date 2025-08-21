jeudi, 21 août 2025 -

568 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Cotonou en fête

WeLoveEya Festival revient en décembre




Cotonou s’apprête à vibrer au rythme de l’afrobeat et des musiques urbaines. Le WeLoveEya Festival se tiendra les 27 et 28 décembre 2025 à la Place de l’Amazone, a annoncé l’organisation.

Devenu un rendez-vous incontournable de la scène culturelle ouest-africaine, WeLoveEya Festival revient les 27 et 28 décembre 2025 prochains à Cotonou.

L’édition 2024 avait attiré plus de 72 000 festivaliers à Cotonou. En seulement trois ans, l’événement s’est imposé comme une plateforme pour les grandes figures de l’afrobeat mais aussi pour de jeunes talents émergents.

« Le WeLoveEya est plus qu’un concert, c’est une vitrine du dynamisme culturel béninois et africain », soulignent les organisateurs.

La programmation de 2025 n’a pas encore été dévoilée, mais les organisateurs promettent une ambiance festive et un plateau d’artistes de renommée internationale.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les inscriptions à l’examen du CQM ouvertes jusqu’au 17 septembre


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les registres d’inscription à l’examen du Certificat de Qualification (…)
Lire la suite

Une rallonge exceptionnelle accordée aux candidats


21 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les candidats au concours de recrutement de 150 fonctionnaires des (…)
Lire la suite

Voici comment payer sa redevance d’ordures via le téléphone


21 août 2025 par Marc Mensah
Dans un souci de modernisation et de simplification des démarches (…)
Lire la suite

L’Union Islamique du Bénin compatissante après la tragédie


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Union Islamique du Bénin (UIB) a exprimé, mardi, sa compassion après (…)
Lire la suite

11 nouveaux corps repêchés après l’accident de bus


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Onze (11) autres corps ont été retrouvés mardi 19 août dans les eaux du (…)
Lire la suite

Le CHIC séduit l’Hôpital Américain de France


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une délégation de l’Hôpital Américain de France a visité, ce jeudi, le (…)
Lire la suite

50 conducteurs de véhicules convoqués à la phase pratique du concours


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les conducteurs de véhicules administratifs admissibles au concours de (…)
Lire la suite

16 personnes encore introuvables


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sur le fleuve Ouémé à Thio, les secours ont repris les fouilles dès (…)
Lire la suite

Le parti RN exprime sa compassion


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parti Renaissance Nationale (RN) a exprimé, dans un communiqué (…)
Lire la suite

Le bus accidenté repêché (images)


18 août 2025 par Marc Mensah
Voici en images le bus de la STM repêché, ce lundi 18 aôut 2025, après (…)
Lire la suite

Le président du CES fait Grand Officier


18 août 2025 par Marc Mensah
Le président du Conseil Économique et Social (CES), Conrad Gbaguidi, a (…)
Lire la suite

L’UP-R exprime sa compassion après le drame


18 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a réagi au drame de la route (…)
Lire la suite

« L’ANIP n’a pas encore communiqué de statistiques »


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) n’a encore (…)
Lire la suite

Voici les conditions d’agrément pour le placement de main-d’œuvre


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique à travers un Arrêté (…)
Lire la suite

Jean Roger AHOYO honoré à la 5e édition de « Célébrons nos icônes »


17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Centre de Promotion de l’Entrepreneuriat et des Arts (CEPREA), a (…)
Lire la suite

Zoom sur le marché de gros d’Akassato


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Érigé sur une superficie de 168 hectares, à Zopah à Abomey-Calavi, le (…)
Lire la suite

Des travaux de forages en cours sur le champ pétrolifère Sèmè


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Après plus d’un quart de siècle d’inactivité, le champ pétrolifère (…)
Lire la suite

Le Bénin envisage le recensement des candidats au retour volontaire


15 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois à travers le ministère des Affaires étrangères (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires