Wautabouna Ouattara, nouveau Secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente

Wautabouna Ouattara remplace son compatriote Marcel Amon-Tanoh au Conseil de l’Entente.

Un ivoirien pour remplacer un autre au poste de secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente. Wautabouna Ouattara est le nouveau secrétaire exécutif de l’organisation sous régionale. Il a été nommé lors du dernier conseil des ministres extraordinaire des États membres du Conseil de l’Entente, selon Jeune afrique.

La nomination n’est pas encore rendue publique.

Wautabouna Ouattara est un professeur d’économie.

Le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente occupait avant sa nomination le poste de directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministère d’État, ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora.

Wautabouna Ouattara remplace son compatriote Marcel Amon-Tanoh nommé en janvier 2022.

La gestion de l’ex secrétaire était décriée par le personnel du Conseil de l’Entente. Marcel Amon-Tanoh était accusé de « népotisme, non-respect des textes en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines, non-respect des procédures de dépense et de passation de marché… »

Créée en 1959 pour renforcer la coopération africaine, le Conseil de l’Entente compte cinq membres tels que le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’ivoire, le Niger et le Togo.

C’est le président togolais Faure Gnassingbé qui assure la présidence actuelle du Conseil de l’Entente.

L’organisation sous régionale est basée en Côte d’ivoire.

M. M.

12 septembre 2023 par ,