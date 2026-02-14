Wari Brisso Pierre place son mandat sous le signe de l’unité, du développement et du défi sécuritaire

1713 visites en ce moment
À l’issue de son installation à la tête de la commune de Kérou, le nouveau maire, Wari Brisso Pierre, a livré ses premiers mots officiels, marqués par un appel à l’unité, à la responsabilité collective et à l’engagement en faveur du développement local.
S’exprimant au nom des 25 conseillers communaux, le maire a tenu à rassurer les populations quant à la détermination de la nouvelle équipe dirigeante. « Notre engagement est total et fort pour conduire notre commune à bon port », a-t-il déclaré, saluant au passage l’ensemble des élus pour leur persévérance tout au long d’un processus électoral qu’il a qualifié de long et exigeant.
Dans un ton empreint d’apaisement, l’autorité communale est revenue sur le climat politique de la période électorale. « Sur le terrain, nous étions des adversaires politiques et non des ennemis », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de dépasser les clivages partisans au profit de l’intérêt général. Pour lui, l’essentiel désormais est de répondre à une seule question, que faisons-nous concrètement pour faire avancer Kérou ?
Le maire s’est dit confiant quant aux capacités internes du conseil communal. Selon lui, la composition de l’exécutif communal rassure au regard des compétences disponibles. « Nous avons des forces que nous pouvons exploiter pour impulser le développement de notre commune », a-t-il affirmé, appelant à une synergie d’actions et à une exploitation optimale des ressources locales.
Dans son adresse, Wari Brisso Pierre n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à l’endroit des populations. « À nos parents, je voudrais dire merci pour votre soutien. Restez toujours avec nous, car le développement est une affaire de tous », a-t-il lancé, plaidant pour une mandature placée sous le sceau de la participation citoyenne. Pour lui, chaque habitant doit se sentir concerné et contribuer, à son niveau, à l’essor de la commune.
Enfin, le nouveau maire a mis un accent particulier sur le défi sécuritaire, qui constitue l’une des préoccupations majeures dans le département de l’Atacora et plus largement dans le nord du Bénin. Il a souligné la nécessité d’une mobilisation collective et d’une collaboration étroite avec les autorités compétentes afin de préserver la paix et la stabilité, conditions indispensables à tout développement durable.
Par ces premiers mots, Wari Brisso Pierre imprime déjà la tonalité de son mandat, rassemblement, responsabilité partagée et action résolue au service de Kérou.