Kèrou

Wari Brisso Pierre place son mandat sous le signe de l’unité, du développement et du défi sécuritaire




À l’issue de son installation à la tête de la commune de Kérou, le nouveau maire, Wari Brisso Pierre, a livré ses premiers mots officiels, marqués par un appel à l’unité, à la responsabilité collective et à l’engagement en faveur du développement local.

S’exprimant au nom des 25 conseillers communaux, le maire a tenu à rassurer les populations quant à la détermination de la nouvelle équipe dirigeante. « Notre engagement est total et fort pour conduire notre commune à bon port », a-t-il déclaré, saluant au passage l’ensemble des élus pour leur persévérance tout au long d’un processus électoral qu’il a qualifié de long et exigeant.

Dans un ton empreint d’apaisement, l’autorité communale est revenue sur le climat politique de la période électorale. « Sur le terrain, nous étions des adversaires politiques et non des ennemis », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de dépasser les clivages partisans au profit de l’intérêt général. Pour lui, l’essentiel désormais est de répondre à une seule question, que faisons-nous concrètement pour faire avancer Kérou ?

Le maire s’est dit confiant quant aux capacités internes du conseil communal. Selon lui, la composition de l’exécutif communal rassure au regard des compétences disponibles. « Nous avons des forces que nous pouvons exploiter pour impulser le développement de notre commune », a-t-il affirmé, appelant à une synergie d’actions et à une exploitation optimale des ressources locales.

Dans son adresse, Wari Brisso Pierre n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à l’endroit des populations. « À nos parents, je voudrais dire merci pour votre soutien. Restez toujours avec nous, car le développement est une affaire de tous », a-t-il lancé, plaidant pour une mandature placée sous le sceau de la participation citoyenne. Pour lui, chaque habitant doit se sentir concerné et contribuer, à son niveau, à l’essor de la commune.

Enfin, le nouveau maire a mis un accent particulier sur le défi sécuritaire, qui constitue l’une des préoccupations majeures dans le département de l’Atacora et plus largement dans le nord du Bénin. Il a souligné la nécessité d’une mobilisation collective et d’une collaboration étroite avec les autorités compétentes afin de préserver la paix et la stabilité, conditions indispensables à tout développement durable.

Par ces premiers mots, Wari Brisso Pierre imprime déjà la tonalité de son mandat, rassemblement, responsabilité partagée et action résolue au service de Kérou.

14 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




