Décentralisation

Wari Brisso Pierre, nouveau maire de la commune de Kerou




La commune de Kérou a officiellement tourné une nouvelle page de son histoire administrative avec l’installation du conseil communal et la désignation de Wari Brisso Pierre, à la tête de l’exécutif communal. Il est secondé par Togui Bio Yacoubou, Premier adjoint au maire, et Daoudou Mahamadou, Deuxième adjoint au maire.

Ancien Directeur de la radio communautaire de Kérou, le nouveau maire est bien connu des populations pour son engagement dans l’information de proximité et la promotion des initiatives locales. Son parcours dans les médias communautaires lui a permis de rester à l’écoute des réalités sociales et des préoccupations quotidiennes des citoyens, un atout qu’il entend mettre au service de la gouvernance communale.

La cérémonie, empreinte de solennité et de symboles républicains, s’est déroulée sous la conduite du préfet du département de l’Atacora, Déré Chabi Nah, qui a saisi l’occasion pour adresser un message fort aux nouveaux élus communaux.

Dans son allocution, le préfet a rappelé que le département de l’Atacora en général, et la commune de Kérou en particulier, demeurent confrontés aux répercussions de la crise sécuritaire qui affecte certaines zones du nord du Bénin. Un contexte, a-t-il souligné, qui exige des initiatives collégiales et une synergie d’actions au sein du conseil communal.

Pour l’autorité préfectorale, le nouveau conseil devra soutenir les efforts de l’État central tout en œuvrant à mobiliser les partenaires au développement autour des priorités locales.

Le préfet a insisté sur la nécessité pour le conseil communal de porter une volonté politique manifeste en faveur du développement socio-économique de Kérou, dans une démarche inclusive.

Cela implique, selon elle,
la cohésion au sein de l’organe communal,
la régularité et l’efficacité des sessions,
la mobilisation efficiente des ressources locales,
la valorisation du potentiel économique et social de la commune
et une complémentarité d’action avec le Secrétariat exécutif.

S’adressant particulièrement au maire et à ses adjoints, Déré Chabi Nah, les a exhortés à cultiver une « complicité positive » dans l’intérêt supérieur de la commune.

Le préfet a également invité le maire à procéder, dans les tout prochains jours, à l’acte formel de délégation de pouvoirs et de signature à ses adjoints, afin de garantir une répartition claire des responsabilités et une meilleure efficacité administrative.

Elle a rappelé avec fermeté que la noblesse de la fonction librement consentie est incompatible avec l’inertie et la légèreté, appelant les élus à mesurer pleinement la portée de leurs responsabilités vis-à-vis des populations.

Enfin, la représentante de l’État a rassuré les nouveaux responsables communaux de la disponibilité du secrétariat exécutif pour la mise en œuvre de leur politique de développement, dans le strict respect des textes en vigueur et des documents de planification.

Sous sa conduite, a-t-elle précisé, la commune bénéficiera de l’expertise de l’État à travers des missions d’assistance-conseil et des sessions de formation, dont la réussite dépendra également de la disponibilité et de l’engagement des élus locaux.

14 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




