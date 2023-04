Walid Regragui dévoile son plan avec le Maroc

Déjà qualifié pour la 34e Edition de la CAN qui se jouera en Côte d’Ivoire en 2024, le Maroc, du moins son sélectionneur Walid Regragui, a déjà défini son plan de préparation.

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas souhaiterait jouer huit matchs avant l’entrée en lice des Lions de l’Atlas à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023.

C’est le média Al Araby, cité par Soccer212, qui donne l’information. Walid Regragui souhaiterait affronter six sélections africaines, dont l’Afrique du Sud et le Libéria que les Marocains défieront lors des 5e et 6e journées des éliminatoires pour la CAN 2023. En plus de ça, Walid Regragui voudrait également jouer deux rencontres amicales contre des nations non-africaines.

Le timing risque de s’avérer serré pour le Maroc. Il ne reste que 4 dates FIFA avant la CAN (juin 2023, septembre 2023, octobre 2023 et novembre 2023) et les deux dernières journées des éliminatoires occuperont au moins deux de ces dates, possiblement celles de septembre et octobre si le mois de juin est laissé à disposition pour programmer des matchs amicaux.

Quoiqu’il en soit, le Maroc vise le titre à cette CAN qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024.

J.S

12 avril 2023 par ,