dimanche, 31 août 2025 -

701 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Succession à Patrice Talon

Wadagni, signe d’espérance pour la jeunesse (Claudine Prudencio)




A l’instar de plusieurs acteurs politiques et responsables de partis, la ministre conseillère à la santé, Claudine Prudencio, a réagi à la désignation du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, pour succéder au chef de l’Etat Patrice Talon au terme de l’élection présidentielle de 2026. Par ce choix, le président Talon selon la présidente du parti La Renaissance nationale (RN), vient démontrer une fois encore sa « grandeur d’homme d’Etat en respectant fidèlement la Constitution ». Romuald Wadagni pour poursuivre les œuvres de construction du Bénin a-t-elle indiqué, est « un signe d’espérance » pour la jeunesse.
Lire la déclaration de Claudine Prudencio

En ce moment décisif de notre histoire nationale, Son Excellence le Président Patrice Talon vient, une fois encore, de démontrer sa grandeur d’homme d’État en respectant fidèlement la Constitution et en désignant avec lucidité et sagesse son successeur : Monsieur Romuald Wadagni.

Ce choix n’est pas un simple acte politique. Il est l’incarnation d’une vision de continuité, d’un esprit de responsabilité et d’une fidélité inébranlable à la parole donnée. Il exprime la capacité de notre démocratie à se renouveler dans l’ordre et la cohésion, tout en s’ouvrant à une nouvelle génération de leadership.
En tant que Cheffe de Parti de la majorité présidentielle et Ministre Conseiller auprès du Président de la République, j’accueille avec respect et conviction ce choix. Je félicite :
Son Excellence le Président Patrice Talon, pour avoir élevé encore une fois le débat politique au-dessus des contingences, en privilégiant l’intérêt supérieur de la Nation ;
Monsieur Romuald Wadagni, digne héritier d’un projet de développement ambitieux, qui porte désormais la responsabilité de poursuivre et d’amplifier l’œuvre entamée.

Ce choix est une bénédiction pour notre peuple et un signe d’espérance pour notre jeunesse. Il engage toute la majorité présidentielle à s’unir autour d’une candidature qui porte à la fois le sceau de Dieu et celui du Peuple.

L’histoire retiendra que le Président Patrice Talon, en homme de parole et en visionnaire, a donné au Bénin les fondements solides d’une démocratie moderne et apaisée.
Le Bénin inspire à nouveau l’Afrique par son modèle d’alternance démocratique.
L’union fait la force.

Mme Claudine Afiavi PRUDENCIO

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Patrice Talon mérite d’être porté en triomphe


31 août 2025 par Marc Mensah
‎Alors que son deuxième et dernier mandat s’achève dans quelques mois, (…)
Lire la suite

L’artiste Almok salue le choix porté sur Wadagni


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une publication sur sa page Facebook, l’artiste togolaise, (…)
Lire la suite

BR appelle à une forte mobilisation autour de la candidature de Wadagni


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme des travaux d’une session extraordinaire tenue ce dimanche 31 (…)
Lire la suite

Samou Adambi et deux autres militants BR réintégrés


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Séïdou (…)
Lire la suite

UP-R et BR désignent Wadagni pour succéder à Talon


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Romuald Wadagni sera le candidat de la mouvance présidentielle à la (…)
Lire la suite

Le député Agoua vulgarise le cadre juridique pour un vote éclairé


29 août 2025 par Marc Mensah
Le cabinet du député Edmond Agoua a lancé officiellement, ce vendredi (…)
Lire la suite

CENA et International IDEA renforcent les capacités des acteurs


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) et l’Institut (…)
Lire la suite

L’UP-R suspend les adhésions provenant du BR


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A partir de ce lundi 25 août 2025, aucun militant du parti Bloc (…)
Lire la suite

Les députés fixés sur les conditions de délivrance des actes du parrainage


21 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Palais des Gouverneurs a servi de cadre, dans l’après-midi de ce (…)
Lire la suite

Deux plateformes pour consulter ou transférer son centre de vote


1er août 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale d’identification des Personnes (ANIP) digitalise (…)
Lire la suite

Voici les exigences pour être candidat aux communales 2026


28 juillet 2025 par Marc Mensah
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a dévoilé, le 18 (…)
Lire la suite

Pièces à fournir pour les législatives de 2026


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié la liste (…)
Lire la suite

Voici le chronogramme pour les élections générales de 2026


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour constitutionnelle a publié lundi 14 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Renforcement des liens parlementaires entre la France et le Bénin


13 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
En marge de la 50ᵉ session de l’Assemblée parlementaire de la (…)
Lire la suite

Ce qui change avec le nouveau Règlement intérieur de l’Assemblée


9 juillet 2025 par Marc Mensah
Les députés béninois ont adopté, mardi 8 juillet 2025, une nouvelle (…)
Lire la suite

Ouèssè attend Déou Malè, Ogouwalé et Gnacadja pour un plaidoyer en (…)


3 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une tournée citoyenne, à la croisée des enjeux culturels , s’annonce (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


2 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni, mercredi 02 juillet 2025, sous la (…)
Lire la suite

Voici le chronogramme des élections de 2026


1er juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
L’année 2026 sera marquée au Bénin par l’organisation des élections (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires