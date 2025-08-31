Wadagni, signe d’espérance pour la jeunesse (Claudine Prudencio)

A l’instar de plusieurs acteurs politiques et responsables de partis, la ministre conseillère à la santé, Claudine Prudencio, a réagi à la désignation du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, pour succéder au chef de l’Etat Patrice Talon au terme de l’élection présidentielle de 2026. Par ce choix, le président Talon selon la présidente du parti La Renaissance nationale (RN), vient démontrer une fois encore sa « grandeur d’homme d’Etat en respectant fidèlement la Constitution ». Romuald Wadagni pour poursuivre les œuvres de construction du Bénin a-t-elle indiqué, est « un signe d’espérance » pour la jeunesse.

Lire la déclaration de Claudine Prudencio

En ce moment décisif de notre histoire nationale, Son Excellence le Président Patrice Talon vient, une fois encore, de démontrer sa grandeur d’homme d’État en respectant fidèlement la Constitution et en désignant avec lucidité et sagesse son successeur : Monsieur Romuald Wadagni.

Ce choix n’est pas un simple acte politique. Il est l’incarnation d’une vision de continuité, d’un esprit de responsabilité et d’une fidélité inébranlable à la parole donnée. Il exprime la capacité de notre démocratie à se renouveler dans l’ordre et la cohésion, tout en s’ouvrant à une nouvelle génération de leadership.

En tant que Cheffe de Parti de la majorité présidentielle et Ministre Conseiller auprès du Président de la République, j’accueille avec respect et conviction ce choix. Je félicite :

Son Excellence le Président Patrice Talon, pour avoir élevé encore une fois le débat politique au-dessus des contingences, en privilégiant l’intérêt supérieur de la Nation ;

Monsieur Romuald Wadagni, digne héritier d’un projet de développement ambitieux, qui porte désormais la responsabilité de poursuivre et d’amplifier l’œuvre entamée.

Ce choix est une bénédiction pour notre peuple et un signe d’espérance pour notre jeunesse. Il engage toute la majorité présidentielle à s’unir autour d’une candidature qui porte à la fois le sceau de Dieu et celui du Peuple.

L’histoire retiendra que le Président Patrice Talon, en homme de parole et en visionnaire, a donné au Bénin les fondements solides d’une démocratie moderne et apaisée.

Le Bénin inspire à nouveau l’Afrique par son modèle d’alternance démocratique.

L’union fait la force.

Mme Claudine Afiavi PRUDENCIO

31 août 2025 par ,