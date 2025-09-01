Wadagni reçoit un soutien populaire à Kolokondé

Mouvement populaire ce lundi 1er septembre après-midi à Kolokondé dans la commune de Djougou en faveur du candidat de la mouvance à la présidentielle 2026.

Des centaines de personnes se sont rassemblées spontanément dans l’après-midi de ce lundi. Le message sur les affiches est : ‘’Kolokondé soutient la candidature du Ministre d’Etat Romuald Wadagni à la présidentielle de 2026’’.

Jeunes, femmes, notables scandaient le nom du candidat.

Cette démonstration de soutien intervient au lendemain de l’annonce officielle de la candidature de Wadagni par la mouvance présidentielle. Un choix présenté comme consensuel entre l’Union Progressiste-Le Renouveau (UP-R) et le Bloc Républicain (BR).

Les messages de soutien fusent depuis la désignation du candidat de la mouvance.

1er septembre 2025