Présidentielle 2026

Wadagni promet “un avenir bâti avec et pour la jeunesse”




Sous les ovations de milliers de militants réunis à Parakou, ce samedi 4 octobre 2025, le candidat Romuald Wadagni a placé la jeunesse béninoise au cœur de son discours d’investiture.

« La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir », a lancé Romuald Wadagni, le candidat de la continuité, promettant de transformer « l’énergie de chaque jeune en opportunité ».

Ému, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances a ouvert son allocution sur un ton personnel, évoquant son enfance dans la cité des Kobourou. « Les routes étaient longues et en mauvais état (...). Je les parcourais avec mon père dans un vieux 404 bâché », a-t-il confié, avant de mesurer « le chemin parcouru par notre pays » ces dix dernières années.

Investi par une large coalition de quatre partis ( Renaissance nationale, Moele-Bénin, Bloc Républicain et Union Progressiste le Renouveau), Romuald Wadagni a remercié les leaders politiques qui « font confiance à une nouvelle génération prête à poursuivre la transformation du Bénin ».

Face à une population jeune, « près de 70 % des Béninois ont moins de 25 ans », le candidat a insisté sur la nécessité de leur offrir des perspectives concrètes. « Chaque jeune Béninois doit avoir la chance de réussir, de travailler, de bâtir sa vie dans la liberté et la sécurité ».

Romuald Wadagni dit vouloir « bâtir avec et pour la jeunesse un avenir d’opportunités et de dignité » misant sur l’innovation, l’éducation, la culture et l’entrepreneuriat. Il s’est adressé directement aux jeunes entrepreneurs, artistes et agriculteurs « qui innovent chaque jour et rêvent de réussir chez eux ».
Aux côtés de sa colistière, la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, le candidat l’a présentée comme « le symbole de l’égalité et de la confiance ».

Romuald Wadagni a appelé à l’unité nationale et à la continuité des réformes engagées depuis 2016 sous le président Patrice Talon, qu’il a salué comme « le guide et le phare de la transformation du Bénin ».

« Notre avenir se joue dans nos écoles, nos universités, nos ateliers et nos fermes », a conclu le candidat, avant de faire une promesse solennelle :
« Je servirai avec intégrité, courage et constance ».
M. M.

4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




