Présidentielles de 2026

Wadagni, garant de la continuité du modèle Talon




La dynamique de développement entamée depuis 2016 au Bénin, va se poursuivre en 2026, année qui marque la fin des deux mandats constitutionnels du chef de l’Etat Patrice Talon. Son ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, grand artisan des réformes économiques et structurelles ayant contribué à l’assainissement des finances publiques et à la croissance économique du pays, va porter la candidature de mouvance présidentielle à la présidentielle de 2026.

Plus de doute sur le départ de Patrice Talon en 2026. L’un des acteurs clés ayant travaillé d’arrache-pied à ses côtés pour changer positivement l’image du pays, pourra valablement prendre les commandes et poursuivre les œuvres de construction qu’il a entamées depuis 2016. La mouvance présidentielle, en dépit des contradictions internes, a décidé de faire bloc autour de la candidature du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni.

Aux côtés du chef de l’Etat depuis 2016, l’argentuer national a fortement œuvré à l’assainissement des finances publiques et à la mise en œuvre des réformes structurelles. Sous son ministère, le Bénin a voté pour la première fois en 2017, le budget le plus élevé de son histoire : 2010 milliards de francs CFA. Cette hausse constante du budget portée vers le bien-être des populations et les grands projets de développement a caractérisé la gouvernance Talon, ces dix dernières années, a pu atteindre le montant de 3551,5 milliards FCFA, pour l’exercice 2025. « Un budget ambitieux à la hauteur de l’ambition politique », confiait l’argentier national dans une interview à Jeune Afrique.

Expert-comptable et associé au sein du cabinet Deloitte et Responsable Audit et Directeur de la pratique professionnelle pour l’ensemble des activités du Cabinet Deloitte en Afrique Francophone, Romuald Wadagni fait partie de la nouvelle génération de jeunes cadres africains ayant évolué dans de grands groupes à l’international, et qui occupent des postes clés au sein des gouvernements de leur pays.

Ce technocrate qualifié d’ambitieux s’est construit une solide réputation dans le domaine des introductions en Bourse, des opérations d’acquisition et de fusion ainsi que dans les opérations de levée de fonds au profit des multinationales. Des expériences qui lui ont été très utiles une fois au gouvernement, et permis au Bénin, sous son ministère, de réussir plusieurs opérations de levée de fonds et d’obtenir de meilleurs notations (Moody’s, S&P, etc).
Romuald Wadagni a été sacré à plusieurs reprises meilleur ministre des Finances d’Afrique.

Très proche du président Talon, Wadagni est souvent à la présidence de la République pour préparer des réunions avec des investisseurs, ou traiter des questions économiques. C’est un acteur clé de la « machine Talon », qui a peaufiné le Programme d’actions du gouvernement (PAG), dont la mise en œuvre fait désormais du Bénin, un pays de référence en Afrique de l’ouest, et par-delà, toute l’Afrique. Wadagni au pouvoir en 2026, c’est l’assurance de la continuité des actions entreprises par Patrice Talon.

F. A. A.

18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN




