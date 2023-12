Wadagni et dos Santos élus meilleurs ministres des finances du continent.

Le classement Financial Afrik des meilleurs ministres des Finances du continent au titre de l’année 2023 est connu. L’annonce a été faite dans la parution NUMÉRO 106 - DU 15 DÉCEMBRE AU 14 FÉVRIER 2024.

Romuald Wadagni du Bénin et Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa, de Angola arrivent en tête à égalité de points (19). Ils sont suivi de Nicolas Kazadi, RDC (17 points), Enoch Godongwana, Afrique du Sud (16 points ) et Mohamed Maait, Egypte (9 points )

Le jury ayant délibéré est composé de cinq (5) personnalités rompues à la tâche. Il s’agit de Ali Benahmed, Leila Ben Hassen, Oloufemi Montetcho, Louis Amédée, Fazila Dahall.

Nous y reviendrons

20 décembre 2023 par