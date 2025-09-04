"Wadagni est le meilleur candidat" (L. Vlavonou)

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a apporté, jeudi 4 septembre, son soutien total au ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, candidat de son parti l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) à la présidentielle de 2026.

‎En se rendant au siège de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), ce jeudi 4 septembre 2025, pour retirer son formulaire de parrainage, Louis Vlavonou a qualifié son geste d’« acte hautement politique et patriotique ».

‎Il a salué le travail de la CENA, qui a ouvert ses portes en pleine journée fériée. « C’est un sentiment de fierté d’avoir accompli un acte patriotique », a-t-il déclaré, remerciant les agents électoraux pour leur professionnalisme et la transparence des procédures.

‎Pour le président du Parlement, le parrainage constitue une étape clé. « Sans mon parrainage, il n’y aurait pas eu un candidat à proposer aux électeurs », a-t-il estimé, ajoutant que tout refus de se rendre à la CENA serait « un acte anti-patriotique ».

‎Louis Vlavonou a exprimé un soutien sans réserve à Romuald Wadagni. « C’est le meilleur candidat. Il n’a pas de tâches, il n’a pas de saleté, et on ne peut rien lui reprocher », a-t-il insisté.

‎Selon M. Vlavonou, aucun autre parti ne dispose d’un atout équivalent. « Je cherche celui qui pourrait le battre. Je ne le trouve pas encore », a affirmé le président de l’Assemblée nationale.

‎

4 septembre 2025 par ,