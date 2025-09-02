mardi, 2 septembre 2025 -

‎ ‎Présidentielle 2026 ‎

Wadagni candidat, signe de maturité politique à la mouvance ‎




En désignant Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance pour la presidentielle 2026, Patrice Talon a surpris. Ni chef de parti, ni homme de terrain, le ministre des Finances a pourtant obtenu l’adhésion des leaders de l’UP-R, Joseph Djogbénou, et du BR, Abdoulaye Bio Tchané.

‎À la fin de son second et dernier mandat, Patrice Talon a désigné son Ministre d’État, Romuald Wadagni, comme candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Wadagni n’est pourtant pas un leader politique au sens classique du terme. Face à lui, deux figures de poids auraient pu légitimement prétendre porter les couleurs du camp de la majorité au pouvoir : Joseph Djogbénou, président de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), et Abdoulaye Bio Tchané, président du Bloc Républicain (BR). Tous les deux chefs de parti disposent d’une longue expérience dans l’animation de la vie politique nationale, contrairement au ministre des Finances resté jusqu’ici dans une posture de technocrate.

‎Mais la donne constitutionnelle a aussi joué. Abdoulaye Bio Tchané, figure respectée du paysage politique, a atteint la limite d’âge fixée par la Constitution pour être candidat à la présidentielle. Forclos donc. Sa non-désignation n’a rien d’une mise à l’écart. Abdoulaye Bio Tchané aurait pu, à défaut de se représenter, proposer un candidat issu du parti Bloc Républicain.

‎Quant au président de l’Union Progressiste le Renouveau, il a préféré s’inscrire dans une démarche d’unité, bien que disposant de tous les atouts ou désigné un autre responsable pour porter les couleurs du parti.

‎Loin des rivalités habituelles, Djogbénou et Tchané ont choisi le consensus. Ils ont mis de côté leurs ambitions personnelles et leurs egos pour s’inscrire dans la logique de la réforme du système partisan. Les partis ne sont plus réduits à des instruments d’hommes forts, mais deviennent de véritables structures capables de s’accorder sur un profil jugé rassembleur.

‎La relégation de Djogbénou et Bio Tchané, traduit en réalité la cohérence de la réforme initiée sous Talon. Le choix de Wadagni illustre la volonté de tourner la page des querelles de leadership pour construire un camp présidentiel uni, à même d’affronter sereinement l’échéance de 2026.
Au-delà des ego, le consensus guide désormais la dynamique politique à la mouvance !
‎M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

2 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




