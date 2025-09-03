Wadagni au siège du Moele-Bénin ce jeudi

Après ses récentes rencontres avec les responsables du Bloc Républicain (BR) et de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), le ministre d’Etat, Romuald Wadagni l’Économie échangera ce jeudi 04 septembre 2025, avec les dirigeants du Mouvement des Élites Engagés pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin).

Le ministre d’Etat Romuald Wadagni, candidat désigné de la mouvance présidentielle pour l’élection présidentielle de 2026, poursuit sa série de consultations politiques. Il est annoncé une rencontre avec le Mouvement des Élites Engagés pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) présidé par Jacques Ayadji.

La séance est prévue pour ce jeudi 4 septembre au siège national du parti à Cotonou. Elle réunira le bureau politique national du Mouvement des Élites Engagés pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) soutenant les actions du gouvernement en place.

Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de rassemblement des forces de la mouvance autour de la candidature de Romuald Wadagni.

A.A.A

3 septembre 2025 par ,