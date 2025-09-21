dimanche, 21 septembre 2025 -

487 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Candidat de la mouvance à la présidentielle 2026 ‎

Wadagni accueilli par Claudine Prudencio au siège du RN




Romuald Wadagni poursuit sa tournée politique auprès des partis de la mouvance présidentielle.
‎Après le Bloc Républicain, l’Union Progressiste le Renouveau et le Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin, le candidat désigné a fait escale, ce samedi 20 septembre 2025, au siège du parti Renaissance Nationale (RN).

‎Claudine Afiavi Prudencio et les responsables du parti Renaissance Nationale (RN) ont reçu la visite du candidat de la mouvance présidentielle 2026.
‎La rencontre s’est déroulée ce samedi 20 septembre 2025, dans une atmosphère conviviale.

Romuald Wadagni n’était pas seul.

‎Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de la Justice, de l’Industrie et du Commerce, des Sports, ainsi que du Numérique et de la Digitalisation.

‎Les descentes successives du candidat Romuald Wadagni dans les états-majors de la mouvance traduisent une stratégie : rassembler les forces alliées et afficher l’unité.
‎M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

21 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Un accord de coopération entre UP-R et RN


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Après les partis Bloc républicain (BR) et les Forces cauris pour un (…)
Lire la suite

Wadagni, garant de la continuité du modèle Talon


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La dynamique de développement entamée depuis 2016 au Bénin, va se (…)
Lire la suite

La DGI ajuste sa plateforme suite à la demande du parti "Les Démocrates"


18 septembre 2025 par Marc Mensah
La Direction Générale des Impôts (DGI) a modifié sa plateforme de (…)
Lire la suite

UP-R et BR s’accordent pour un protocole d’entente avec FCBE


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après les négociations avec les responsables des partis Union (…)
Lire la suite

La 38e session extraordinaire du CIP UEMOA s’ouvre à Cotonou


16 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’hôtel Azalai de Cotonou abrite la 38e session extraordinaire du (…)
Lire la suite

183 formulaires de parrainage déjà retirés


12 septembre 2025 par Marc Mensah
À la veille de la date butoir, 183 formulaires de parrainage ont déjà (…)
Lire la suite

Un Lycée Scientifique d’Excellence en construction à Porto-Novo


9 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois prévoit la construction du Lycée Scientifique (…)
Lire la suite

‘’Romuald Wadagni sera le patron du Bénin’’ (Gaston Zossou)


9 septembre 2025 par Marc Mensah
Ce mardi 9 septembre 2025, l’ancien ministre et actuel Directeur (…)
Lire la suite

156 formulaires de parrainage délivrés par la CENA


9 septembre 2025 par Marc Mensah
À sept mois de l’élection présidentielle prévue en avril 2026, 156 élus (…)
Lire la suite

Le cardinal Timothy Dolan et Tony Elumelu recevront le Appeal of (…)


5 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Appeal of Conscience Foundation a annoncé aujourd’hui que Son (…)
Lire la suite

Un coordonnateur LD apporte son soutien à Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le coordonnateur du parti Les Démocrates (LD), de Tori-Avamey exprime (…)
Lire la suite

Dépôt des dossiers aux postes de Membres de Poste de Vote


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les dossiers de candidatures aux postes de Membres de Poste de Vote (…)
Lire la suite

Moele Bénin soutient la candidature de Romuald Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (…)
Lire la suite

FCBE négocie un accord politique avec UP-R et BR


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
À quelques mois des élections générales de 2026, une alliance politique (…)
Lire la suite

Vlavonou mobilise les militants de Porto-Novo


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La dynamique politique s’intensifie à Porto-Novo à l’approche des (…)
Lire la suite

La jeunesse de Zakpota se mobilise derrière Wadagni


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La commune de Za-Kpota accueille dimanche 14 septembre 2025, un (…)
Lire la suite

Dayori et les militants UP-R réaffirment leur soutien à Wadagni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les militantes et militants du parti Union progressiste le renouveau (…)
Lire la suite

Le Maire de Toffo dans la dynamique Wadagni


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La vague de soutiens en faveur de la candidature de Romuald Wadagni (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires