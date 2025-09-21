Wadagni accueilli par Claudine Prudencio au siège du RN

Romuald Wadagni poursuit sa tournée politique auprès des partis de la mouvance présidentielle.

‎Après le Bloc Républicain, l’Union Progressiste le Renouveau et le Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin, le candidat désigné a fait escale, ce samedi 20 septembre 2025, au siège du parti Renaissance Nationale (RN).

‎Claudine Afiavi Prudencio et les responsables du parti Renaissance Nationale (RN) ont reçu la visite du candidat de la mouvance présidentielle 2026.

‎La rencontre s’est déroulée ce samedi 20 septembre 2025, dans une atmosphère conviviale.

Romuald Wadagni n’était pas seul.

‎Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de la Justice, de l’Industrie et du Commerce, des Sports, ainsi que du Numérique et de la Digitalisation.

‎Les descentes successives du candidat Romuald Wadagni dans les états-majors de la mouvance traduisent une stratégie : rassembler les forces alliées et afficher l’unité.

‎M. M.

21 septembre 2025 par ,