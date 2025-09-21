Wadagni accueilli par Claudine Prudencio au siège du RN

487 visites en ce moment
Romuald Wadagni poursuit sa tournée politique auprès des partis de la mouvance présidentielle.
Après le Bloc Républicain, l’Union Progressiste le Renouveau et le Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin, le candidat désigné a fait escale, ce samedi 20 septembre 2025, au siège du parti Renaissance Nationale (RN).
Claudine Afiavi Prudencio et les responsables du parti Renaissance Nationale (RN) ont reçu la visite du candidat de la mouvance présidentielle 2026.
La rencontre s’est déroulée ce samedi 20 septembre 2025, dans une atmosphère conviviale.
Romuald Wadagni n’était pas seul.
Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de la Justice, de l’Industrie et du Commerce, des Sports, ainsi que du Numérique et de la Digitalisation.
Les descentes successives du candidat Romuald Wadagni dans les états-majors de la mouvance traduisent une stratégie : rassembler les forces alliées et afficher l’unité.
M. M.