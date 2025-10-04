Wadagni - Talata, un duo de continuité pour bâtir une nation unie

Candidat de la mouvance présidentielle à l’élection présidentielle de 2026, Romuald Wadagni a officiellement été investi ce samedi 4 octobre 2025, aux côtés de sa colistière, la vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimé Yérima. Dans un discours empreint de solennité et d’engagement, l’actuel ministre d’État a présenté leur tandem comme le symbole d’unité, de confiance et d’égalité pour le Bénin.

« Dans cette aventure collective qui nous attend, j’ai l’honneur d’être accompagné par ma colistière, Madame Mariam Chabi Talata Zimé Yérima », a déclaré Romuald Wadagni devant les militants rassemblés au stade municipal de Parakou. Il a salué en sa partenaire une « intellectuelle de haut niveau », « une professeure respectée », et surtout une militante de l’éducation et des droits.

Première femme à occuper le poste de vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata est perçue, dans ce duo, comme une figure de stabilité, d’expérience et de continuité. Pour Wadagni, sa présence illustre aussi « le symbole de l’égalité, de l’ouverture et de la confiance que nous voulons donner à toutes les Béninoises et à tous les Béninois ». « C’est aussi le symbole de la symbiose et du lien indéfectible entre les générations, atouts nécessaires pour bâtir une nation unie », a-t-il ajouté.

Le candidat a également exprimé, en son nom et en celui de sa colistière, une profonde reconnaissance aux quatre partis politiques qui soutiennent leur candidature : Renaissance Nationale, Moele Bénin, Le Bloc Républicain et l’Union Progressiste le Renouveau. « Nous acceptons avec humilité et responsabilité ce soutien et nous vous promettons d’être dignes de cette confiance », a-t-il affirmé.

Au-delà de la portée partisane de l’événement, Wadagni a voulu inscrire cette investiture dans une dimension nationale : « Elle n’est pas seulement celle d’un homme, d’une femme ou d’un camp politique. Elle est un moment qui appartient à toute la Nation béninoise. »

Avec ce discours, Romuald Wadagni a posé les premiers jalons de ce qui s’annonce comme une campagne centrée sur la cohésion, l’inclusivité et la continuité des acquis de la gouvernance actuelle.

Akpédjé Ayosso

