Le financier réformateur aux côtés de la voix de l’équilibre ‎

La mouvance présidentielle investi, ce 04 octobre 2025, à Parakou, le duo Romuald Wadagni - Mariam Chabi Talata pour l’élection présidentielle d’avril 2026. Le tandem symbolise la continuité du programme de réformes amorcé depuis 2016.

‎Né le 20 juin 1976 à Lokossa, Romuald Wadagni est expert-comptable certifié en France et aux États-Unis. Titulaire d’un master en finance, il a travaillé pour le cabinet Deloitte en France puis aux États-Unis avant d’être appelé au gouvernement en 2016.

‎Actuel ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances, il est reconnu pour avoir mené des réformes majeures dans la gestion publique, la discipline budgétaire et la transparence financière. Son parcours illustre l’image d’un technocrate rigoureux, proche des milieux économiques.

‎Sa colistière, Mariam Chabi Talata, vice-présidente sortante, est née en 1963 à Bembéréké. Philosophe de formation, elle a fait carrière dans l’enseignement secondaire avant d’occuper plusieurs fonctions administratives, notamment celle de directrice de l’Enseignement secondaire général.

‎Entrée en politique dès les années 2000, elle a siégé à l’Assemblée nationale avant d’être élue première vice-présidente du Parlement, puis vice-présidente de la République en 2021.

‎Figure engagée pour la promotion des femmes, Mariam Talata a contribué à faire connaître la Grande Chancellerie des Ordres nationaux et à moderniser cette institution.

‎Le duo Wadagni-Talata s’inscrit dans la logique de continuité prônée par la majorité présidentielle. Ensemble, ils incarnent à la fois la compétence économique et l’expérience politique au service du développement.

4 octobre 2025