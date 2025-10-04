samedi, 4 octobre 2025 -

1633 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Duo de la mouvance à la présidentielle 2026

Le financier réformateur aux côtés de la voix de l’équilibre ‎




La mouvance présidentielle investi, ce 04 octobre 2025, à Parakou, le duo Romuald Wadagni - Mariam Chabi Talata pour l’élection présidentielle d’avril 2026. Le tandem symbolise la continuité du programme de réformes amorcé depuis 2016.

‎Né le 20 juin 1976 à Lokossa, Romuald Wadagni est expert-comptable certifié en France et aux États-Unis. Titulaire d’un master en finance, il a travaillé pour le cabinet Deloitte en France puis aux États-Unis avant d’être appelé au gouvernement en 2016.
‎Actuel ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances, il est reconnu pour avoir mené des réformes majeures dans la gestion publique, la discipline budgétaire et la transparence financière. Son parcours illustre l’image d’un technocrate rigoureux, proche des milieux économiques.

‎Sa colistière, Mariam Chabi Talata, vice-présidente sortante, est née en 1963 à Bembéréké. Philosophe de formation, elle a fait carrière dans l’enseignement secondaire avant d’occuper plusieurs fonctions administratives, notamment celle de directrice de l’Enseignement secondaire général.
‎Entrée en politique dès les années 2000, elle a siégé à l’Assemblée nationale avant d’être élue première vice-présidente du Parlement, puis vice-présidente de la République en 2021.
‎Figure engagée pour la promotion des femmes, Mariam Talata a contribué à faire connaître la Grande Chancellerie des Ordres nationaux et à moderniser cette institution.

‎Le duo Wadagni-Talata s’inscrit dans la logique de continuité prônée par la majorité présidentielle. Ensemble, ils incarnent à la fois la compétence économique et l’expérience politique au service du développement.

‎M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Edouard Aho, ex DDEMP Atlantique-Littoral, n’est plus !


4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le monde éducatif béninois est en deuil ! Dr Édouard Aho, ancien (…)
Lire la suite

Le CNIN alerte sur la sextorsion dopée à l’IA


3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) tire la sonnette (…)
Lire la suite

Cour constitutionnelle, CENA et ANIP s’accordent sur la liste électorale


3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle, la Commission Electorale Nationale Autonome (…)
Lire la suite

La HAAC autorise Radio « La Voix des Enfants »


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a (…)
Lire la suite

115 millions FCFA pour rénover la "Maison des Médias’’


2 octobre 2025 par Marc Mensah
La "Maison des Médias Thomas Megnassan", symbole de la presse béninoise (…)
Lire la suite

L’UNFPA renforce les capacités des journalistes


2 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Pour une meilleure sensibilisation des populations sur la santé (…)
Lire la suite

Les ministres conseillers sous le charme de la Cité administrative (…)


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation des ministres conseillers conduite par le coordonnateur, (…)
Lire la suite

Un ancien conseiller de la Cour constitutionnelle décédé


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Bernard Degboe, ancien conseiller à la Cour constitutionnelle, est (…)
Lire la suite

4 systèmes d’eau potable pour le Zou, l’Ouémé et le Plateau


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 1er octobre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Des lampadaires solaires pour Aplahoué


30 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville d’Aplahoué, dans le département du Couffo, sera bientôt dotée (…)
Lire la suite

Une dizaine d’hôtels de luxe à Cotonou et périphérie en moins de 10 ans


30 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le paysage touristique béninois est en pleine mutation. À Cotonou, (…)
Lire la suite

Le Bénin alerte sur la plateforme ‘’Pépite’’


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) met en garde les (…)
Lire la suite

Pariez sur les matchs phares du week-end !


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La saison du football interclubs est en pleine effervescence : (…)
Lire la suite

Voici pourquoi l’État régule la circulation des poids lourds


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable du Bénin José (…)
Lire la suite

30 milliards FCFA du FSD pour électrifier plusieurs communes


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Fonds saoudien de développement (FSD) décaisse un montant global de (…)
Lire la suite

Voici le calendrier universitaire 2025-2026


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
A travers une note de service en date du lundi 22 septembre 2025, la (…)
Lire la suite

Des études pour relancer la filière bovine au Bénin


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 24 septembre 2025, la (…)
Lire la suite

Le gouvernement approuve le Plan stratégique 2025-2029 de l’ANPE


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires