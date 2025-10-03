Wadagni - Talata lancent l’offensive depuis Parakou

La ville de Parakou s’apprête à vivre un moment historique, ce samedi 4 octobre 2025, à l’occasion de la cérémonie officielle d’investiture du duo Romuald Wadagni- Mariam Chabi Talata pour l’élection présidentielle de 2026.

Plus de 20 000 participants sont attendus à la cérémonie d’investiture du candidat Romuald Wadadgni et de sa colistière Mariam Chabi Talata.

Délégations officielles, militants, sympathisants, élus, membres du gouvernement et figures politiques de tous horizons sont déjà dans la cité des Kobourou.

Les partis alliés tels que l’UPR, le BR, Moele Bénin, Renaissance Nationale, ainsi que d’autres forces seront également représentés.

« C’est historique ! Toute la ville est mobilisée. Il n’y a plus une seule chambre disponible dans les hôtels de Parakou », confie le responsable d’un établissement hôtelier du centre-ville.

Parakou s’apprête à vivre un week-end exceptionnel, marqué par une démonstration de force politique sans précédent.

Marina HOUENOU (Stagiaire)

3 octobre 2025 par ,