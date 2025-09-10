WINOVO SARL agréée pour le recyclage de ferrailles d’aluminium à Sèmè-Podji

La société WINOVO SARL a été admise au régime B du Code des Investissements à l’issue du Conseil des ministres du 10 septembre 2025.

Pour son projet d’ « installation et exploitation d’une unité de recyclage de ferraille d’aluminium dans la zone industrielle de Sèmè-Podji », la société WINOVO SARL a obtenu l’agrément au régime B du Code des Investissements en République du Bénin.

Cette unité contribuera à renforcer les capacités locales de production d’aluminium à partir de matériaux recyclés. Elle vise aussi à réduire les importations et stimuler l’économie circulaire.

La société bénéficiera d’avantages fiscaux et douaniers prévus par le régime B, destiné à encourager les investissements industriels.

M. M.

10 septembre 2025 par ,