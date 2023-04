WADAGNI échange avec la directrice des opérations de la Banque mondiale

Le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI a rencontré Anna BJERDE, directrice des opérations de la Banque mondiale. C’était en marge des travaux des Réunions de Printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington.

Tête-à-tête entre le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances et la directrice des opérations de la Banque mondiale. Les deux personnalités ont examiné les perspectives de collaboration pour soutenir le développement économique et social du Bénin. WADAGNI et BJERDE ont discuté des projets en cours et à venir de la Banque mondiale pour le Bénin. La contribution de ces projets à la réalisation des objectifs de développement du pays, les défis économiques et sociaux auxquels le Bénin est confronté en matière de réduction de la pauvreté, l’inclusion économique et l’amélioration des conditions de vie des populations, étaient au cœur des échanges entre les deux personnalités.

Au cours des Réunions de Printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le Bénin a signé avec la Banque mondiale, un accord de 60 milliards de francs CFA pour financer le projet GBESSOKE. Un projet à caractère social pour améliorer les conditions de vie des populations.

F. A. A.

