Coup d’État échoué au Bénin

Voyous et petits terroriste à l’origine de la mutinerie (Talon)




Face à la presse nationale et internationale ce jeudi 18 décembre 2025, le chef de l’Etat Patrice Talon a apporté des éléments de précisions sur la mutinerie du 7 décembre 2025 au Bénin.

Qui sont les auteurs de la mutinerie survenue au Bénin le 7 décembre 2025 ? Le chef de l’Etat Patrice Talon au cours d’une rencontre avec la presse ce jeudi 18 décembre, a situé les uns et les autres.
La mutinerie du 7 décembre à en croire le premier magistrat du pays, est mené par « des voyous, de petits terroristes ». Ceux-ci selon ses explications, sont encouragés par « quelques acteurs politiques marginaux » et des soutiens extérieurs.
Le président de la République a également identifié derrière cette manœuvre visant à renverser son régime et remettre en cause l’ordre constitutionnel dans le pays, des individus « encouragés et manipulés par des nostalgiques et des jaloux ». Il n’a évoqué aucun nom au cours de la rencontre avec les professionnels des médias.
L’enquête ouverte dans le cadre de la mutinerie déjouée se poursuit.

F. A. A.

18 décembre 2025




