Voyager avec colis ou bagages ordinaires n’est pas interdit

L’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) a fait des clarifications sur l’interdiction du transport mixte au Bénin.

La campagne de sensibilisation sur la nécessité de mettre fin au transport mixte lancée le 18 octobre dernier par l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) suscite l’intérêt des acteurs. Lors de l’Assemblée générale statutaire du Syndicat des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin (Syntra-Inab), tenue le 21 octobre 2023 à Kandi, le Directeur des études, de la réglementation et du contrôle (DERC) de l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT), Auguste José-Marie Adjovi a fait des clarifications.

« Est prohibé entre Etats membre de la Communauté le transport mixte ou transport simultané de passagers et de marchandises dans un même véhicule », selon l’article 14 de la Convention de l’A/P2/5/82 portant réglementation des transports routiers inter-Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Le DERC rappelle qu’il « n’a point été question d’interdire à nos populations de voyager avec leurs colis ou bagages ordinaires ». Il faut faire la différence entre les marchandises et les bagages ou colis. Des places spécifiques sont réservées pour les bagages ou colis selon le type de véhicules. « C’est ainsi que pour les bus, les soutes et les petites cabines à l’intérieur sont réservées pour ranger les bagages ou colis des passagers », a indiqué Auguste José-Marie Adjovi.

Les coffres (malles-arrières) ou les porte-bagages sont indiqués pour ranger les colis en ce qui concerne les véhicules utilitaires.

M. M.

26 octobre 2023 par