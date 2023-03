Vous êtes « La meilleure équipe »

Comme après le CHAN, le Président sénégalais Macky Sall a adressé ses félicitations aux jeunes champions d’Afrique à la CAN U20 qui s’est tenu en Egypte.

Souvent moqué pour son manque de trophée, les Lions de la Teranga sont peut-être devenus une machine à gagner.

Le Sénégal, vainqueur de la première CAN, il y a un an, et de son premier CHAN il y a un mois, réalise le triplé grâce au sacre des Lions U20.

« Chaleureuses félicitations à nos Lionceaux et à leur staff pour leur brillante victoire en finale de la CAN U20. Inédit dans les annales : 6 matches 14 buts marqués, 0 encaissé ! Meilleure équipe. On ne peut faire mieux », a twitté le président Sall pour féliciter ses joueurs.

Il a par ailleurs encouragé les U20 de la Gambie. « Les jeunes scorpions, n’ont pas démérité », a-t-il ajouté.

J.S

