Votez FCBE, le choix de la responsabilité

Mesdames, Messieurs

Chers compatriotes,

Militants et Militantes FCBE

Électeurs et Électrices de la 19e circonscription électorale

Notre pays traverse aujourd’hui une période politiquement délicate. Les récents événements politiques qu’a connus notre pays, nous ont plongé dans une profonde angoisse. Ils nous ont amené à nous questionner sur notre unité et cohésion nationales.

Ils ont créé un sentiment général de lassitude qui se traduit à juste titre par le peu d’effervescence populaire que nous avons pu observer durant ces deux semaines de campagnes électorales.

Mais au-delà, ils ont aussi réussi à révéler une fois encore notre maturité, notre grandeur d’esprit et notre attachement profond et inébranlable à la stabilité et au progrès.

C’est précisément pour cela que notre pays a besoin d’une opposition intelligente. Une opposition qui ne confond pas contestation et obstruction. Une opposition qui refuse la violence verbale, la surenchère et le chaos. Une opposition qui propose, corrige et construit.

La FCBE est bel et bien un parti d’opposition. Mais une opposition responsable. Et c’est justement cette posture qui a parfois été mal comprise, voire caricaturée. Dans notre imaginaire politique, on attend trop souvent de l’opposant qu’il s’oppose bruyamment, frontalement, sans nuance. Or le développement ne se bâtit pas sur la crispation permanente. Il se bâtit sur des idées, des propositions concrètes et une vision à long terme.

La FCBE assume une ligne claire : défendre une politique de justice sociale et de développement réel. Une politique où l’Assemblée nationale n’est pas un lieu de blocage, mais un espace de débat utile au service des populations.

Dans la 19ᵉ circonscription, qui regroupe Porto-Novo, Aguégués, Adjara et Sèmè-Podji, les réalités sont connues. Porto-Novo, capitale politique du Bénin, porte aujourd’hui une douleur silencieuse. Une capitale dont le rayonnement, les infrastructures et les opportunités sont rétrécis.

Je suis née à Porto-Novo. Et comme beaucoup, je la regarde aujourd’hui avec inquiétude et espoir mêlés.

La candidature de MAZU Amoudath n’est ni symbolique ni opportuniste. Elle répond à une mission claire : redonner une voix forte, compétente et constante à cette circonscription. Docteure en économie, militante engagée pour l’autonomisation des femmes, technocrate rigoureuse et femme de terrain, elle incarne un profil dont notre Assemblée nationale a besoin.

Notre démarche se fonde sur du concret, une offre réaliste et un engagement autour des aspirations profondes du peuple béninois. Elle est portée par une volonté de mobiliser sans pareille l’ensemble des forces vives de notre pays pour répondre collectivement et dans un élan patriotique aux décennies de déséquilibres qui fragilisent notre pays.

En ce sens, nous nous engageons à défendre, avec sérieux et constance, toutes les lois susceptibles de favoriser :

• la santé et les services publics de proximité

• l’accès à l’emploi et les opportunités pour la jeunesse

• la justice, la sécurité et la protection des citoyens

• le développement équilibré de nos territoires

Les événements douloureux survenus en octobre dernier, ayant coûté la vie à notre compatriote Isdeen Bouraima, rappellent avec force une chose : les députés sont élus pour défendre les populations, rappeler les principes, prévenir les dérives et faire entendre la voix des citoyens, même lorsque cela dérange. Ils ne sont pas élus pour apparaître uniquement à l’approche des échéances électorales, ni pour confondre solidarité durable et gestes ponctuels de campagne.

Le 11 janvier 2026, les Béninois auront une nouvelle occasion de démontrer leur maturité démocratique. Voter, ce n’est pas seulement choisir un parti. C’est choisir le type de représentation que nous voulons à l’Assemblée nationale.

Pour une Assemblée équilibrée, utile et tournée vers les réalités du peuple, votons FCBE.

Porte-parole de MAZU Amoudath Candidate sur la liste FCBE – 19ᵉ circonscription

9 janvier 2026 par