vendredi, 9 janvier 2026 -

551 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Votez FCBE, le choix de la responsabilité




Mesdames, Messieurs
Chers compatriotes,
Militants et Militantes FCBE
Électeurs et Électrices de la 19e circonscription électorale

Notre pays traverse aujourd’hui une période politiquement délicate. Les récents événements politiques qu’a connus notre pays, nous ont plongé dans une profonde angoisse. Ils nous ont amené à nous questionner sur notre unité et cohésion nationales.

Ils ont créé un sentiment général de lassitude qui se traduit à juste titre par le peu d’effervescence populaire que nous avons pu observer durant ces deux semaines de campagnes électorales.

Mais au-delà, ils ont aussi réussi à révéler une fois encore notre maturité, notre grandeur d’esprit et notre attachement profond et inébranlable à la stabilité et au progrès.

C’est précisément pour cela que notre pays a besoin d’une opposition intelligente. Une opposition qui ne confond pas contestation et obstruction. Une opposition qui refuse la violence verbale, la surenchère et le chaos. Une opposition qui propose, corrige et construit.

La FCBE est bel et bien un parti d’opposition. Mais une opposition responsable. Et c’est justement cette posture qui a parfois été mal comprise, voire caricaturée. Dans notre imaginaire politique, on attend trop souvent de l’opposant qu’il s’oppose bruyamment, frontalement, sans nuance. Or le développement ne se bâtit pas sur la crispation permanente. Il se bâtit sur des idées, des propositions concrètes et une vision à long terme.

La FCBE assume une ligne claire : défendre une politique de justice sociale et de développement réel. Une politique où l’Assemblée nationale n’est pas un lieu de blocage, mais un espace de débat utile au service des populations.

Dans la 19ᵉ circonscription, qui regroupe Porto-Novo, Aguégués, Adjara et Sèmè-Podji, les réalités sont connues. Porto-Novo, capitale politique du Bénin, porte aujourd’hui une douleur silencieuse. Une capitale dont le rayonnement, les infrastructures et les opportunités sont rétrécis.

Je suis née à Porto-Novo. Et comme beaucoup, je la regarde aujourd’hui avec inquiétude et espoir mêlés.

La candidature de MAZU Amoudath n’est ni symbolique ni opportuniste. Elle répond à une mission claire : redonner une voix forte, compétente et constante à cette circonscription. Docteure en économie, militante engagée pour l’autonomisation des femmes, technocrate rigoureuse et femme de terrain, elle incarne un profil dont notre Assemblée nationale a besoin.

Notre démarche se fonde sur du concret, une offre réaliste et un engagement autour des aspirations profondes du peuple béninois. Elle est portée par une volonté de mobiliser sans pareille l’ensemble des forces vives de notre pays pour répondre collectivement et dans un élan patriotique aux décennies de déséquilibres qui fragilisent notre pays.

En ce sens, nous nous engageons à défendre, avec sérieux et constance, toutes les lois susceptibles de favoriser :

• la santé et les services publics de proximité
• l’accès à l’emploi et les opportunités pour la jeunesse
• la justice, la sécurité et la protection des citoyens
• le développement équilibré de nos territoires

Les événements douloureux survenus en octobre dernier, ayant coûté la vie à notre compatriote Isdeen Bouraima, rappellent avec force une chose : les députés sont élus pour défendre les populations, rappeler les principes, prévenir les dérives et faire entendre la voix des citoyens, même lorsque cela dérange. Ils ne sont pas élus pour apparaître uniquement à l’approche des échéances électorales, ni pour confondre solidarité durable et gestes ponctuels de campagne.

Le 11 janvier 2026, les Béninois auront une nouvelle occasion de démontrer leur maturité démocratique. Voter, ce n’est pas seulement choisir un parti. C’est choisir le type de représentation que nous voulons à l’Assemblée nationale.

Pour une Assemblée équilibrée, utile et tournée vers les réalités du peuple, votons FCBE.

Porte-parole de MAZU Amoudath Candidate sur la liste FCBE – 19ᵉ circonscription

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




La CENA déploie matériel électoral sur le terrain


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À trois jours du scrutin couplé des élections législatives et (…)
Lire la suite

Une représentation féminine encore marginale hors quota légal


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Code électoral béninois a introduit une avancée majeure en matière (…)
Lire la suite

Le BR prône la valorisation des acquis culturels et touristiques au (…)


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
: Ces dernières années, le Bénin a engagé une transformation profonde (…)
Lire la suite

Message de UP-R


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Chères populations. L’ UP le Renouveau, a (…)
Lire la suite

Moele-Bénin, un engagement clair pour la sécurité et la défense nationale


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers Compatriotes, Le 11 janvier 2026, vous (…)
Lire la suite

MESSAGE DU PARTI LES DÉMOCRATES SUR LA THÉMATIQUE SÉCURITÉ ET DÉFENSE


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Mes chers compatriotes, Face à la montée des (…)
Lire la suite

Gouvernance locale et transparence


7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, La gestion de nos communes (…)
Lire la suite

Les Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone en formation


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La formation des Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone a débuté ce (…)
Lire la suite

Patrice Talon félicite le Général Mamady Doumbouya pour son élection


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Chef de l’Etat Patrice Talon félicite le Général Mamady Doumbouya, (…)
Lire la suite

Message du Parti LD


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois, Mes chers compatriotes ​Je suis Jean-Claude (…)
Lire la suite

Le Bloc Républicain met les libertés publiques et la démocratie moderne (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain dévoile une vision politique centrée sur le (…)
Lire la suite

Le Bloc Républicain montre la voie d’une mobilité moderne, durable et (…)


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Face à l’urbanisation rapide que connaît le Bénin, la question du (…)
Lire la suite

LÉGISLATIVES 2026 MESSAGE DE LA FCBE


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’agriculture s’apparente aujourd’hui et depuis toujours d’ailleurs (…)
Lire la suite

AGRICULTURE – INDUSTRIALISATION ET AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, Au cours des dernières (…)
Lire la suite

Produire, transformer et nourrir le Bénin, une réalité à construire


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au Bénin, l’agriculture (…)
Lire la suite

MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES.


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois. Depuis 2020 que l’ Union Progressiste le (…)
Lire la suite

Contrôle de l’action gouvernementale - Redevabilité


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La bonne gouvernance publique exige l’existence des organes et des (…)
Lire la suite

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITÉ


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’UP Le Renouveau s’est battue ces dernières années pour un changement (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires