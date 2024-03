Voici tous les qualifiés pour les quarts de finale

Avec les qualifications de Dortmund et de l’Atletico Madrid ce mercredi soir, on connaît tous les huit clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions cette saison.



Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions UEFA ont livré leur verdict. La semaine passée, le PSG a fait le boulot contre la Real Sociedad alors que le Bayern Munich s’est défait de la Lazio. Le champion en titre Manchester City, avait lui également validé son billet sans trembler face à Copenhague alors que le Real Madrid est passé au forceps en éliminant Leipzig.

Cette semaine, le Barça et Arsenal ont validé leur billet en disposant de Naples et de Porto. Ce mercredi soir, Dortmund a validé son ticket en sortant le PSV. Enfin, l’Atlético Madrid, qui s’était incliné 1-0 à l’aller sur la pelouse de l’Inter Milan, a réussi l’exploit de tout renverser pour arracher le dernier billet au bout de la séance de tirs au but.

Le tirage au sort des quarts de finale se tiendra demain vendredi.

J.S

14 mars 2024 par ,