Voici tous les champions du Bénin

Démarrée il y a une semaine, la 10e édition des Jeux Universitaires a connu son épilogue ce samedi 11 Novembre 2023 au stade omnisports de Grand-Popo.

On connait depuis hier tous les champions du Bénin au terme de la 10e édition des Jeux Universitaires. Et c’est sur une très belle finale de Football qu’ont pris fin ces Jeux Universitaires. ESAE Parakou s’est offert le sacre sur le score de 2 buts à 0 face à l’ESST Lokossa. Gilles Koumba et Miloud Laobe sont les deux derniers buteurs du tournoi.

Découvrez le podium dans chaque discipline de la compétition :

FOOTBALL

1ère : ESAE Parakou

2e : ESST Lokossa

3e : ESAE Cotonou

HANDBALL

CHEZ LES DAMES

1ère : FLLAC UAC

2e : FLASH UP

3e : ESM Lokossa

CHEZ LES HOMMES

1ère : SAPIENTIA Parakou

2e : INEPS

3e : INSTI Lokossa

BASKETBALL

CHEZ LES DAMES

1ère : INEPS

2e : SAPIENTIA Parakou

3e : FLASH UP

CHEZ LES HOMMES

1ère : EPAC

2e : ESST Lokossa

3e : FLASH UP

ATHLÉTISME

Saut en hauteur Hommes

1er : TAIROU Kabirou ( INEPS ) 1,92m

2e : SERO-TAMOU Malick ( UNSTIM ) 1,70m

2e ex aequo : DAKO Durelle ( UNA-IDIGNY ) 1,70m

Lancer du poids Femmes



1ère : TCHEDE Brigitte ( CUA ) 10,99m

2e : BALOGOUN Julie ( FASHS ) 9,58m

3e : ATODJINOU Michkath ( SAP/PN ) 8,86m

Saut en Longueur hommes

1er : Pierre Minawade (CUA) 6,87m

2e : Géraud Houessou (INEPS) 6,26m

3e : Hervé Tohoun (ESAE) 6,12m

Lancer du Poids Hommes

1er : DieuDonné Mehomey (CUA) 13,47m

2e : Denis Avougnansou (FASHS) 13,19m

3e : Pascal Ayina (INEPS) 12,12m

Saut en Hauteur Dames

1ère : Cendrine Hounton (INEPS) 1,35m

2e : Bernadette Djekete (INEPS) 1,30m

3e : Julienne Odjo (UNA /PN) 1,15m



J.S

12 novembre 2023 par ,