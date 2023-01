La collision entre un bus de la compagnie Baobab Express et un camion-citerne suivie d’un incendie, dimanche 29 janvier 2023, à Dassa-Zoumè a fait plus de 20 morts et des blessés référés au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou et au Centre de traitement des épidémies d’Abomey-Calavi. Voici les photos de quelques passagers qui ont perdu la vie dans cette catastrophe.

