Voici pourquoi vous devez inscrire vos enfants à ESM-BENIN

Plus de 15 ans après sa création au Bénin, l’École Supérieure de Management (ESM-BENIN) contribue à la réduction du taux de chômage au Bénin. Et ce, grâce à de nombreux atouts et une gamme variée d’offres de formation qui correspond aux besoins sur le marché du travail.

A la quête d’une université qui garantit l’avenir de votre enfant ? L’École Supérieure de Management reste la destination idéale. Poussée par l’ambition de réduire le chômage des jeunes, et de créer de la richesse, l’administration de l’école s’est dotée de nombreux atouts qui facilitent la formation de jeunes cadres compétents et opérationnels, susceptibles de faire valoir leur savoir-faire dans le tissu économique. C’est un Label d’excellence pour la professionnalisation.

Les étudiants inscrits à ESM-BENIN bénéficient d’un accompagnement psychologique. Des séminaires spécialisés, et des séminaires d’orientation et de partage d’expériences sont organisés en leur intention. C’est l’une des rares universités qui facilitent grâce au partenariat Ecole/Université, l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. La formation à la carte ; l’apprentissage du chinois et de l’anglais ; le permis de conduire catégorie B ; la formation en informatique ; l’organisation des activités culturelles et sportives sont entre autres, des atouts importants qui permettent d’engranger chaque années, des résultats élogieux (100% comme taux de réussite dans plusieurs filières de formation).

L’Ecole Supérieure de Management dispose par ailleurs, d’une salle Multimédia équipée de plus de 100 ordinateurs. Là, les étudiants s’initient aux logiciels nécessaires à leur formation (SAGE SAARI, PERFECTO, par exemple). Une bibliothèque numérique de plus de 10.000 ouvrages est également à disposition, et facilite les recherches pour les étudiants. De même, une cuisine et un restaurant d’application bien équipés sont en place pour les travaux pratiques des étudiants de la filière Hôtellerie, Tourisme, et Restauration (HTR).

L’Ecole Supérieure de Management est une boussole à l’emploi indépendant, et salarié. Les inscriptions pour la rentrée académique 2023-2024 sont déjà ouvertes et se poursuivent sur tous les sites à travers le territoire national.

En dehors des filières classiques de formation, 06 nouvelles filières ont été ouvertes depuis la rentrée 2022-2023. Il s’agit du Génie civil, Eau et Assainissement ; les Sciences juridiques ; les Sciences Economiques et de Gestion ; les Sciences Politiques ; l’Administration Générale ; et l’Administration des Finances.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !

