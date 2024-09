Voici pourquoi le régisseur de la prison de Missérété est limogé

Le régisseur de la prison civile de Missérété, Codjo Gaston Totohou, a été relevé de ses fonctions. Un téléphone portable découvert chez une détenue serait la cause de son limogeage.

Depuis sa cellule de la prison civile d’Akpro-Missérété, la détenue Reckya Madougou aurait en sa possession, un téléphone portable qui lui permet d’échanger avec les gens de l’extérieur. L’appareil a été découvert, et le régisseur, premier responsable de cette maison d’arrêt, est limogé.

Codjo Gaston Totohou qui avait précédemment occupé les postes de régisseur à la prison civile de Parakou et de Lokossa, a donc été remplacé, et toutes les policières commises pour la garde de la détenue selon Le Matinal, mises en arrêt de rigueur.

Selon les normes en matière de détention, les détenus n’ont pas droit à un téléphone portable.

