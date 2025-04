Voici pourquoi le président de la NFN est arrêté

Wilfried Apollinaire Avognon, président du parti la Nouvelle force nationale (NFN), est poursuivi pour harcèlement via système de communication électronique, à travers certaines publications sur les réseaux sociaux.

Quelques précisions sur les raisons ayant conduit à l’interpellation du président du Parti la Nouvelle force nationale (NFN). De sources concordantes, Wilfried Apollinaire Avognon est poursuivi pour harcèlement via système de communication électronique. Et ce, en raison de deux publications sur les réseaux sociaux.

L’acteur politique de l’opposition a été interpellé à sa sortie de boulot dans la soirée du mercredi 2 avril 2025, par une horde de policiers, et conduit à son domicile où une perquisition minutieuse a été faite. Au terme de cette perquisition, ses documents personnels et ceux appartenant à sa formation politiques ont été saisis.

Au lendemain de son interpellation, son avocat et des responsables du parti lui ont rendu visite à la Brigade économique et financière (BEF), où il est gardé. Me Renaud Agbodjo qualifie l’interpellation de l’acteur politique « d’arbitraire ». « Notre client est interpellé et n’a pas reçu de convocation », a-t-il confié à Bip radio.

Au terme de cette visite, le parti NFN à travers un communiqué, a fustigé l’arrestation de son leader qu’il considère comme une « violation des droits fondamentaux et des libertés publiques ». Condamnant l’arrestation de leur président, ils ont exigé sa libération « pure et simple ».

F. A. A.

4 avril 2025 par ,