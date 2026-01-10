Voici pourquoi le Bénin ouvre sa nationalité aux Afro-descendants ‎

Le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Jean Michel Abimbola, a exposé les motivations qui sous-tendent le vote de la loi portant octroi de la nationalité béninoise aux Afro-descendants.

‎Au Bénin, la loi portant octroi de la nationalité béninoise aux Afro-descendants se veut d’abord un acte de mémoire et de réparation, selon le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture. « Les motivations pour cette loi ne sont pas d’ordre touristique », a précisé Jean Michel Abimbola lors d’une conférence de presse tenue vendredi 9 janvier 2025 en marge des Vodun Days.

‎Pour le gouvernement béninois, il s’agit avant tout de regarder l’histoire en face. Celle du royaume du Dahomey, engagé dans le commerce triangulaire. Celle de femmes et d’hommes arrachés à leur terre et déportés. « Nous estimons que nous avons laissé partir des frères et sœurs et qu’il y avait lieu de réparer ce mal-être que les uns et les autres vivent », a ajouté le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture. « Quand on dit que le Bénin a une âme, ce n’est pas un slogan. Le Bénin doit soigner son âme et celle de ses enfants déportés », a ajouté Jean Michel Abimbola.

La loi ouvre ainsi la voie à tout Afro-descendant capable de prouver son ascendance, par des documents familiaux ou, le cas échéant, par des tests ADN, sans exigence d’un lien exclusif avec le Bénin. « Il n’est pas question que vous soyez forcément précisément du Bénin. Tant que vous êtes Afro-descendant, quelle que soit l’origine sur la géographie africaine, le Bénin vous offre cette possibilité de revenir sur la terre mère », a-t-il souligné. « C’est d’abord une approche morale, historique et culturelle », a poursuivi Jean Michel Abimbola.

‎Si « la motivation première n’est pas économique », cette mesure n’est pas sans incidence sur l’économie nationale. « Quand ils (les Afro descendants, NDLR), prennent l’avion, se logent, se nourrissent, circulent dans le pays, ils contribuent à l’économie nationale. (...) Quand ils sont là, quand ils sont Béninois, ils contribuent à la croissance (...) Chauffeurs, médecins, commerçants, investisseurs… chacun devient un acteur économique », a expliqué le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture.

‎M. M.

