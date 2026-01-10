Voici pourquoi le Bénin ouvre sa nationalité aux Afro-descendants ‎

490 visites en ce moment
Le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Jean Michel Abimbola, a exposé les motivations qui sous-tendent le vote de la loi portant octroi de la nationalité béninoise aux Afro-descendants.
Au Bénin, la loi portant octroi de la nationalité béninoise aux Afro-descendants se veut d’abord un acte de mémoire et de réparation, selon le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture. « Les motivations pour cette loi ne sont pas d’ordre touristique », a précisé Jean Michel Abimbola lors d’une conférence de presse tenue vendredi 9 janvier 2025 en marge des Vodun Days.
Pour le gouvernement béninois, il s’agit avant tout de regarder l’histoire en face. Celle du royaume du Dahomey, engagé dans le commerce triangulaire. Celle de femmes et d’hommes arrachés à leur terre et déportés. « Nous estimons que nous avons laissé partir des frères et sœurs et qu’il y avait lieu de réparer ce mal-être que les uns et les autres vivent », a ajouté le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture. « Quand on dit que le Bénin a une âme, ce n’est pas un slogan. Le Bénin doit soigner son âme et celle de ses enfants déportés », a ajouté Jean Michel Abimbola.
La loi ouvre ainsi la voie à tout Afro-descendant capable de prouver son ascendance, par des documents familiaux ou, le cas échéant, par des tests ADN, sans exigence d’un lien exclusif avec le Bénin. « Il n’est pas question que vous soyez forcément précisément du Bénin. Tant que vous êtes Afro-descendant, quelle que soit l’origine sur la géographie africaine, le Bénin vous offre cette possibilité de revenir sur la terre mère », a-t-il souligné. « C’est d’abord une approche morale, historique et culturelle », a poursuivi Jean Michel Abimbola.
Si « la motivation première n’est pas économique », cette mesure n’est pas sans incidence sur l’économie nationale. « Quand ils (les Afro descendants, NDLR), prennent l’avion, se logent, se nourrissent, circulent dans le pays, ils contribuent à l’économie nationale. (...) Quand ils sont là, quand ils sont Béninois, ils contribuent à la croissance (...) Chauffeurs, médecins, commerçants, investisseurs… chacun devient un acteur économique », a expliqué le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture.
M. M.