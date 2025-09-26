Voici pourquoi l’État régule la circulation des poids lourds

Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable du Bénin José Tonato et Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement béninois apportent des explications par rapport au communiqué concernant la circulation des vehicules poids lourds dans le Grand Nokoué. L’annonce a été faite, ce jeudi 25 septembre 2025, lors d’une conférence de presse.

Pour la sécurité de usagers et la durabilité des infrastructures, la circulation des véhicules poids lourds est désormais régulée dans le Grand Nokoué. Cette mesure entre en vigueur dès janvier 2026. Elle concerne uniquement les engins lourds pesant plus de dix (10) tonnes dans le Grand Nokoué (Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji). Les camions doivent emprunter uniquement des itinéraires précis et circuler de 23 heures à 6 heures du matin.

« Vous avez une forme de circulation et de stationnement presque archaïque sur les trottoirs. (…) on note une dégradation accélérée des infrastructures routières, équipement de sécurité, de signalisation des feux tricolores et autres. L’affaissement des dallettes du caniveau et des trottoirs dus au stationnement inadapté entraîne des coûts de réparation élevés et l’implication fréquente dans les accidents de circulation », a confié le ministre.

Selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji : « les camions gros porteurs s’arrêteront à la périphérie, débarqueront aux pôles logistiques et les camionnettes rapprocheront la marchandise vers les magasins, les boutiques, les centres commerciaux et autres ».

« C’est pour ça que la décision de réglementer la circulation des gros porteurs, pour protéger les investissements massifs est accompagnée par une mesure incitative de permettre aux opérateurs privés de pouvoir construire des entrepôts et de favoriser cette activité à l’échelle de l’agglomération du Grand Nokoué », a ajouté le porte-parole du gouvernement.

D’après le décret N° 2025-508 du 03 septembre 2025, ces véhicules seront strictement encadrés.

Cette mesure vise à réduire les accidents de circulation et maintenir en état les infrastructures construites à coût de centaines de milliards de francs CFA.

Marina HOUENOU (Stag)

26 septembre 2025 par