Circulation dans le Grand Nokoué

Voici les voies autorisées pour les véhicules de plus de 10 tonnes




Un décret encadre la circulation des véhicules poids lourds de plus de 10 tonnes dans les villes du Grand Nokoué (Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji).

Adopté le 3 septembre 2025 et mis en application dès 2026, le décret N° 2025-508 portant règlementation dans l’agglomération du Grand Nokoué, de la circulation des véhicules lourds de transport, vise à réduire les nuisances causées par les véhicules de transport de marchandises de plus de 10 tonnes dans les villes d’Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji.

Selon un communiqué du Ministère du Cadre de Vie et des Transports en date du 23 septembre, ces camions sont responsables de la dégradation accélérée des infrastructures routières, de l’affaissement des trottoirs et des caniveaux, ainsi que d’accidents fréquents.

Trois itinéraires obligatoires ont été définis pour ces poids lourds :

  • Itinéraire 1 : Du Port de Cotonou à Akpro-Missérété, via Zongo, troisième pont de Cotonou et Porto-Novo.
  • Itinéraire 2 : Du Port de Cotonou à Godonoutin, en passant par l’Étoile Rouge et le péage d’Ahozon.
  • Itinéraire 3 : Du Port de Cotonou à la plateforme logistique agroalimentaire, via Godomey et Carrefour Kérékou.

La circulation sera strictement limitée entre 23h00 et 6h00. En dehors de ces horaires et itinéraires, les poids lourds seront interdits sur les voies secondaires et urbaines, précise le communiqué.

La Police Républicaine sera mobilisée pour veiller au respect de ces mesures. Les contrevenants s’exposeront à des sanctions sévères.
M. M.

24 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




