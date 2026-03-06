vendredi, 6 mars 2026 -

Sécurité au Bénin

Voici les villes et frontières ciblées pour la vidéoprotection




Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a donné, vendredi 6 mars 2026, des précisions sur les villes concernées dans le cadre du déploiement du système de vidéoprotection annoncé en Conseil des ministres le mercredi 4 mars dernier.

Au Bénin, les premières installations de système de vidéoprotection se feront à Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou et Sèmè-Podji. Cette précision sur la mesure annoncée en Conseil des ministres a été donnée, vendredi 6 mars 2026, par le porte-parole du gouvernement lors d’une rencontre, tenue au siège de 24haubenin.

Le dispositif concernera également certaines zones frontalières jugées sensibles. « Les deux principales zones actuellement, ce sont Sèmè-Kraké et Hillacondji », a précisé Wilfried Léandre Houngbédji.

Le système vise à renforcer la sécurité et l’efficacité des forces de défense et de sécurité dans leurs missions quotidiennes.

Le Conseil des ministres avait indiqué que ces dispositifs « apporteront une plus-value aux postes de sécurité dans leur mission de maintien de l’ordre, de la tranquillité publique et de la qualité de la vie ».

Sur l’utilisation concrète des images, Wilfried Houngbédji répond : « Je ne sais pas si le système sera connecté directement aux services de police ou de justice. Ils en feront l’usage qu’ils devront en faire », a-t-il expliqué.

La question de la protection des données personnelles a également été évoquée. « Nous avons une autorité dédiée (Autorité de Protection des Données Personnelles, NDLR). Toutes les formalités ont dû être faites ou seront faites en direction de cette autorité avant la mise en œuvre du programme. (...) Nous avons dû prendre les dispositions en amont pour protéger les citoyens », a rassuré le porte-parole du gouvernement.
M. M.

6 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




-->


