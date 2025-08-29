Deux sujets en examen au Parlement dès le 1er septembre

La deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2025 s’ouvrira le lundi 1er sptembre 2025.

Le projet de budget de l’Assemblée nationale gestion 2026 et la mise en conformité à la Constitution de la résolution n°2025-02 du 08 juillet 2025 portant modification du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale sont les deux sujets inscrits à l’ordre de la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale.

La session s’ouvrira le lundi 1er septembre à partir du 10h, selon un communiqué invitation les députés à prendre part aux travaux.

