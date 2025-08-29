vendredi, 29 août 2025 -

Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

2è session extraordinaire de l’Assemblée nationale

Deux sujets en examen au Parlement dès le 1er septembre




La deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2025 s’ouvrira le lundi 1er sptembre 2025.

Le projet de budget de l’Assemblée nationale gestion 2026 et la mise en conformité à la Constitution de la résolution n°2025-02 du 08 juillet 2025 portant modification du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale sont les deux sujets inscrits à l’ordre de la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale.

La session s’ouvrira le lundi 1er septembre à partir du 10h, selon un communiqué invitation les députés à prendre part aux travaux.
M. M.

29 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Une seconde vague des occupants de la berge Est indemnisée


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Cotonou, une seconde vague des personnes affectées par les travaux à (…)
Appel à candidatures pour recrutement de DPAF et spécialiste des (…)


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué publié ce jeudi août 28 août 2025, le (…)
La SOPA SA recrute pour divers postes


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre de son opérationnalisation, la Société de productions (…)
Louis Vlavonou satisfait de l’évolution de la construction du marché de (…)


27 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Encore quelques mois (plus exactement en octobre-novembre 2025) et les (…)
Edwin Harris Jr ouvre la 8e session d’information du GIABA à Dakar


26 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le directeur du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le (…)
La CENA recrute des agents électoraux


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre de l’organisation des élections couplées législatives et (…)
Les rescapés de l’accident font des témoignages


22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sauvés par miracle de l’accident de bus dans le fleuve Ouémé, à (…)
La veuve du Prof Tévoédjrè inhumée ce samedi


22 août 2025 par Marc Mensah
Isabelle Marie-Louise Ékué, la veuve de feu professeur Albert (…)
Plusieurs fonctionnaires de l’armée de terre mutés


22 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Pour des nécessités de service, l’Etat-Major de l’Armée de Terre a (…)
Le Niger remercie le Bénin pour sa solidarité


22 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement de la République du Niger a adressé ses remerciements (…)
Bosè Alao, la veuve de Razack Omotoyossi


22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Décédé à l’âge de 39 ans et inhumé ce 21 août 2025, Razack Omotoyossi, (…)
16 conducteurs de véhicules admis au concours après la pratique (LISTE)


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère du Travail et de la Fonction publique a rendu publique, ce (…)
Les inscriptions à l’examen du CQM ouvertes jusqu’au 17 septembre


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les registres d’inscription à l’examen du Certificat de Qualification (…)
WeLoveEya Festival revient en décembre


21 août 2025 par Marc Mensah
Cotonou s’apprête à vibrer au rythme de l’afrobeat et des musiques (…)
Une rallonge exceptionnelle accordée aux candidats


21 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les candidats au concours de recrutement de 150 fonctionnaires des (…)
Le Bénin lance l’obtention de l’acte de naissance dès l’hôpital


20 août 2025 par Marc Mensah
Le Bénin modernise son système d’état civil. Ce mercredi 20 août 2025, (…)
L’Union Islamique du Bénin compatissante après la tragédie


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Union Islamique du Bénin (UIB) a exprimé, mardi, sa compassion après (…)
11 nouveaux corps repêchés après l’accident de bus


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Onze (11) autres corps ont été retrouvés mardi 19 août dans les eaux du (…)
