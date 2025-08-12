Voici les statistiques du transport aérien mondial

L’Association du transport aérien international (IATA) a publié l’édition 2024 du Rapport annuel sur les statistiques du transport aérien mondial (WATS).

Mise à jour chaque année à partir des données de plus de 240 compagnies aériennes internationales, la base de données WATS fournit un aperçu complet des indicateurs aériens liés à la demande, à l’offre et à la performance.

Le rapport inclut une ventilation détaillée de la demande de trafic passagers et fret programmé, de la capacité passagers et fret programmée, une vue d’ensemble de la flotte mondiale d’avions commerciaux, ainsi que les liaisons aéroportuaires les plus fréquentées.

Le rapport fournit également des informations sur la santé financière du secteur, avec des données détaillées sur les coûts d’exploitation, les revenus, l’utilisation des avions et le nombre d’employés des compagnies aériennes.

Forte croissance des classes Premium

Une conclusion clé du rapport de cette année est que les voyages internationaux en classes premium, affaires et première classe ont augmenté de 11,8 %, dépassant légèrement la croissance du trafic en classe économique à l’échelle mondiale, qui s’établit à 11,5 %. Le nombre total de passagers internationaux en classes premium en 2024 a atteint 116,9 millions, représentant 6 % du total des passagers internationaux.

La région Asie-Pacifique a enregistré la plus forte croissance en pourcentage avec une hausse de 22,8 %, représentant 21 millions de passagers premium, bien que cette croissance ait été surpassée par celle des passagers en classe économique dans la région (+28,6 %, atteignant 500,8 millions). Dans les régions Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Amérique du Nord, la croissance des voyages en classe premium a dépassé celle en classe économique. L’Europe reste le plus grand marché pour les voyages internationaux en classe premium avec 39,3 millions de passagers premium tandis que le Moyen-Orient enregistre la plus forte proportion de passagers premium, à 14,7 % de l’ensemble des passagers.

Liaisons aéroportuaires les plus fréquentées

La région Asie-Pacifique domine le classement des liaisons aéroportuaires les plus fréquentées au monde, avec la route Jeju-Séoul (CJU-GMP) en tête, enregistrant 13,2 millions de passagers en 2024.

Dans le top 10, une seule liaison — Djeddah-Riyad (JED-RUH) — ne se situe pas en Asie-Pacifique.

En Amérique latine, la liaison Bogota-Medellin (BOG-MDE) est la plus fréquentée avec 3,8 millions de passagers. En Afrique, la route Le Cap-Johannesburg (JNB-CPT) est en tête avec 3,3 millions de passagers. En Amérique du Nord, la liaison New York JFK – Los Angeles (JFK-LAX) est la plus fréquentée avec 2,2 millions de passagers, tandis qu’en Europe, la liaison Barcelone – Palma de Majorque (BCN-PMI) est la plus populaire avec 2 millions de passagers.

Avions les plus utilisés

Les avions monocouloirs de Boeing et Airbus figurent parmi les plus utilisés en 2024. Les Boeing 737 (toutes variantes confondues) ont effectué 10 millions de vols, représentant 2,4 trillions de sièges-kilomètres disponibles (ASK). Ils sont suivis par les Airbus A320 avec 7,9 millions de vols et 1,7 trillion d’ASK, puis les Airbus A321 avec 3,4 millions de vols et 1,1 trillion d’ASK.

Principaux pays en nombre de passagers

Les États-Unis restent le premier marché aérien mondial avec 876 millions de passagers en 2024, portés par la solidité de leur marché intérieur (+5,2 % en glissement annuel). La Chine arrive en deuxième position avec 741 millions de passagers, en hausse de 18,7 % par rapport à 2023.

Ces chiffres incluent tous les passagers (internationaux et domestiques) au départ ou à l’arrivée de chaque pays.

