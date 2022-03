Voici les secrétaires exécutifs des communes à statut particulier

Le tirage au sort des secrétaires exécutifs (SE) des mairies a démarré, ce jeudi 31 mars 2022, au palais des congrès de Cotonou.

Ci-dessous la liste des secrétaires exécutifs des mairies de Cotonou, de Porto-Novo, de Parakou, et d’Abomey-Calavi.

SE Cotonou : BOSSOU Nestor Manonwomè

SE Porto-Novo : ESSOU Isabelle Aimée

SE Parakou : ELÉGBÉDÉ Olakonle Hyacinthe

SE Abomey-Calavi : LAOUROU Olakitan Carine

Selon le chronogramme établi, après le tirage au sort des secrétaires exécutifs des communes à statut particuliers, ce sera le tour des communes et statut intermédiaires, et suivra enfin, les communes à statut ordinaire.

F. A. A.

31 mars 2022 par