Voici les résultats par parti politique au terme des élections législatives

La Commission électorale nationale autonome (CENA), après plusieurs reports a publié les grandes tendances des résultats des élections législatives du 11 janvier 2026, dans la soirée de ce samedi 17 janvier. Selon ces résultats, le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), arrive en tête avec 41,15% des suffrages exprimés.

La CENA livre les grandes tendances des résultats des élections législatives du 11 janvier 2026. Elles se présentent ainsi qu’il suit :

Nombre d’inscrits : 7 834 608

Nombre de votants : 2 877 773

Suffrages exprimés : 2 790 347

Bulletins nuls : 87 426

Nombre de poste de vote : 17 350

Taux de participation au plan national : 36,73%

Résultats par parti politique

– Bloc républicain : 1022 462 soit 36,64%

– Union progressiste le renouveau : 114 118 soit 41, 15%

– FCBE : 135 525 soit 4, 86%

– Les Démocrates : 450 405 soit 7, 14%

– MOELE-BENIN : 33 837 soit 1,21 %

