Voici les réponses du Bénin face aux accusations du Niger

Au lendemain de l’attaque contre la base aérienne 101 de Niamey, survenue dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier, les accusations du chef de la junte nigérienne à l’encontre de plusieurs pays de la sous-région suscitent des réactions officielles. Face aux déclarations d’Abdourahamane Tiani, qui a pointé du doigt un supposé soutien du Bénin à l’attaque armée, le gouvernement béninois a répondu par la voix de son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji.

« Il y a ceux qui vous jalousent parce qu’ils ne savent pas qu’être premier de la classe, ça vous coûte des nuits de sommeil, des temps de divertissement, et beaucoup d’efforts », a déclaré Léandre Houngbédji. Le porte-parole du gouvernement béninois a insisté sur le rayonnement actuel du Bénin dans la sous-région et au-delà, soulignant que les avancées du pays attirent l’attention internationale. « De quel pays parle aujourd’hui le monde entier avec autant d’emphase ? », a-t-il interrogé. Pour lui, les prouesses du Bénin peuvent susciter des réactions hostiles ou des accusations infondées.

Selon Houngbédji, les populations nigériennes elles-mêmes ne semblent pas adhérer à la thèse avancée par leur dirigeant. Il affirme avoir observé sur les réseaux sociaux de nombreuses réactions de citoyens nigériens appelant à préserver les liens fraternels entre les deux peuples. « Les Nigériens disent non, ça suffit, laissez le petit Bénin tranquille. Nous on sait que les Béninois ce sont nos frères, ce sont nos amis. Les Nigériens même n’y croient pas », a-t-il indiqué.

Il a aussi évoqué le silence du Bénin face à la partition de certains pays de la sous-région dans la tentative de coup d’Etat du 7 décembre au Bénin. « On sait très bien quelle est la partition de certains pays de la sous-région. Pour autant, on n’est pas passé s’époumoner partout », a notifié le porte-parole du gouvernement.

Le gouvernement béninois reste concentré sur ses priorités. « Nous n’aurons pas de temps à perdre sur des questions ou avec des gens dont la seule vocation, c’est de nous empêcher d’avancer pour continuer à être premier », a déclaré Léandre Houngbédji. Il a tenu aussi à rassurer l’opinion publique sur la vigilance des autorités face à toute menace sécuritaire. « Nous ne prendrons aucune menace à la légère », a-t-il affirmé.

