Voici les raisons du limogeage du directeur départemental de la Police du Borgou

À la suite d’une bavure policière survenue dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2026 dans le troisième arrondissement de Parakou, le Directeur départemental de la Police républicaine du Borgou a été relevé de ses fonctions. L’annonce a été faite à travers un communiqué du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou.

Des sanctions prises suite à une bavure policière à Parakou. Le directeur départemental de la Police Républicaine du Borgou a été relevé de ses fonctions. C’est suite à une opération de police, menée dans le but de prévenir des troubles à l’ordre public dans le 3e arrondissement de Parakou.

L’opération a malheureusement causé des désagréments à plusieurs citoyens innocents. Selon le ministre de l’intérieur, le directeur départemental de la Police Républicaine du Borgou est demis de ses fonctions en raison de la gravité des incidents signalés. Alassane Seidou a exprimé les regrets de la Police républicaine et présenté des excuses aux personnes affectées.

Le Ministre de l’Intérieur a exhorté les populations à vaquer librement à leurs occupations, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

